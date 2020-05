Il coronavirus, come sappiamo ha stravolto molte delle regole della tv e nostro vivere quotidiano. Come sappiamo molti settori della nostra economia risentono di questa situazione perché non possono ripartire o comunque non possono più esprimersi con le stesse modalità di prima. Ma vediamo di capire meglio…

Paola Perego in una diretta Instagram con Simona Ventura, conferma il suo rientro in Rai a Settembre

Ecco che di questi tempi, gli artisti si dilettano a fare dirette Instagram, annunciando il loro impegni futuri. E’ quello che è successo lunedì 18 maggio in cui una frizzante Super Simo, Simona Ventura ha avuto ospite in una diretta Instagram Paola Perego, per altro sua amica, e Cristina D’Avena.

La Perego è intervenuta per parlare del suo libro sugli attacchi di panico (ne ha sofferto per anni e le hanno cambiato la vita) “Dietro le quinte delle mie paure”e proprio la Perego ha confermato che a settembre tornerà in Rai per un nuovo programma.

A settembre tornerò su una rete Rai, – conferma la Perego- è un programma di un genere che mi piace. Partirà in autunno ma finché non metto la firma per scaramanzia non ne parlo perché tutto fino a quando non si firma può saltare e cambiare. E’ in una fascia che ho già fatto, ma ho fatto delle 7 del mattino all’1 di notte quindi può essere qualsiasi orario.

Paola Perego e il nuovo programma In Rai: di cosa si tratta?

Naturalmente non ci sono molti dettagli in merito né sappiamo come sarà e di cosa parlerà questo programma ma una certezza l’abbiamo: la Perego tornerà a far parte del team della Rai con una trasmissione che a suo dire le piace parecchio!!

Di cosa si tratterà? Paola Perego ha spaziato nella sua carriera presentando programmi molto diversi tra loro, e non ultimo un desiderio del pubblico è quello di rivederla al timone de La Talpa, un reality che la gente rimpiange parecchio e che vorrebbe di nuovo in onda.

Sarà proprio questo?

Per non parlare di “Non disturbare” in cui la conduttrice era solita entrare in punta di piedi nella vita degli intervistati carpendone numerosi segreti… Insomma, siamo in attesa di avere notizie ufficiali che arriveranno con le presentazioni dei nuovi palinsesti Rai autunnali verso fine giugno.

Stay Tuned!