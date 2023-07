E’ uno dei programmi preferiti da chi ama l’arredamento, la casa e il lifestyle e sta per sbarcare in tv con la nuova edizione. Ci riferiamo a Un sogno in affitto, trasmissione itinerante condotta dall’esperta, brava e raffinata Paola Marella. La prima puntata va in onda Giovedì 13 Luglio su SkyUno e Now. Ci sono novità a riguardo? Scopriamolo.

Un sogno in affitto: come sarà la nuova edizione

Ormai ai nastri di partenza, cosa sappiamo della nuova edizione di Un sogno in affitto? La conduttrice Paola Marella, intervistata da un noto settimanale, si è lasciata andare ad alcune anticipazioni (ma non troppe!).

Anche stavolta si andrà alla ricerca delle case più chic d’Italia, ma dove precisamente? Le meravigliose località toccate quest’anno saranno Capalbio, Napoli, Verona, la Val Gardena e la Puglia. Un vero e proprio tour d’Italia come si può notare, da Nord a Sud passando per il Centro, con panorami mozzafiato e, è evidente, bellissime case da conoscere (anche se solo dalla tv!). La Marella ha detto di essersi divertita molto a realizzare questa edizione di Un sogno in affitto e di sperare che, un giorno, il programma possa anche uscire dai confini italiani.

Gli ospiti

Ne Un sogno in affitto, Paola Marella guida gli ospiti, uno per ogni puntata, alla ricerca delle case italiane più belle nell’ambito di una location scelta per un’occasione speciale. Nella nuova edizione è la volta dell’attore Cesare Bocci, della conduttrice e showgirl Natasha Stefanenko, dell’attore Stefano Masciarelli, della conduttrice televisiva e radiofonica Marisa Passera e dell’ex schermidore, oro olimpico, Aldo Montano.

Tutti personaggi molto amati dal pubblico come si può notare, noti, oltre che per il talento professionale, anche per la simpatia e la verve. Di Un sogno in affitto andranno in onda 5 puntate, tutte realizzate da Milano Produzioni per Sky.

Si comincia Giovedì 13 in prima serata: buona visione a tutti!