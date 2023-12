Il 2023 si conclude nel migliore dei modi per Paola e Chiara. Dopo il grandissimo successo di “Furore”, le sorelle pop pubblicano il nuovo singolo “Solo mai” disponibile da venerdì 22 in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Paola e Chiara esce Solo mai e poi tornano a Sanremo

Al grido di “Furore”, PAOLA & CHIARA hanno conquistato prima la platea del Festival di Sanremo 2023 e poi le classifiche streaming e radiofoniche. Il loro ritorno, dopo 10 anni di silenzio, ha fatto il botto regalando alle sorelle Iezzi un grandissimo successo. Un 2023 da “furore” per il duo femminile pop che ha deciso di concludere un anno da record con l’uscita di un nuovo singolo inedito. Si tratta di “Solo Mai“, il terzo brano inedito uscito dopo Furore e Mare Caos – delle sorelle più famose del pop italiano fuori venerdì 22 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy.

Un ritorno che ha reso felicissimi i tantissimi fan di Paola e Chiara Iezzi che hanno collaborato con il produttore svedese Stefan Storm. Il brano si presenta come una nitida fotografia dell’esistenza umana e delle sue contraddizioni. Un vero e proprio viaggio emotivo con sonorità synth-pop e dance di matrice che strizzano l’occhio ai tanto amati anni ’80. Le sorelle Iezzi in questo brano hanno sentito l’urgenza di riflettere sullo struggimento interiore dell’essere umano per recuperare il senso più profondo dell’esistenza, cioè l’Amore, contrapposto alla tendenza verso la competizione, l’appiattimento dei valori e l’ostilità che lentamente distruggono il nostro vivere.

Solo Mai, singolo e video di Paola e Chiara

Il nuovo singolo “Solo mai” di Paola e Chiara è un brano intenso, cristallino e dalla sincerità spiegata. Una carezza avvolgente e, al tempo stesso pulsante, che arriva per ricordarci che la paura di restare soli non esiste mai quando l’Amore è dentro di noi. Il brano è accompagnato anche un videoclip diretto da Paolo Santambrogio con la partecipazione esclusiva di Eva Riccobono, ex top model di fama internazionale, che riveste i panni di una madre universale, forza creatrice che ha in grembo la speranza di un domani migliore, dove non c’è posto per la solitudine.

L’uscita Solo Mai arriva a poche settimane dal ritorno di Paola e Chiara a Sanremo 2024, ma in una inedite veste. Le sorelle Iezzi, infatti, saranno le conduttrici di Prima Festival, l’appuntamento trasmesso ogni sera su Rai1 prima della diretta della kermesse canora.