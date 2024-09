Dopo aver fatto ballare tutta l’estate con “Festa totale”, Paola & Chiara tornano con un nuovo potentissimo singolo dal titolo “Il linguaggio del corpo” feat Bigmama. Scopriamo insieme il testo, il video e il significato del brano.

Paola e Chiara con Bigmama: “Il linguaggio del corpo”

Si preannuncia un autunno bollente con “Il linguaggio del corpo“, il nuovo singolo di Paola & Chiara con BigMama uscito in digitale da venerdì 20 settembre e in radio da venerdì 27 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Tre donne hanno uniti le proprie voci per cantare un pezzo destinato a risuonare sulle piste da ballo, non solo queer, e a conquistare le classifiche di vendite. Dopo il successo di “Festa totale” e “Furore” le sorelle Iezzi ci hanno preso gusta, per fortuna direi, e lanciano una nuova bomba musicale. Questa volta hanno deciso di condividerla con BigMama, rapper rivelazione del Festival di Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta” e reduce dalla hit “Mezzorotto”. Un trio potentissimo che canta l’universo femminile in tutte le sfumature in un brano che ha visto Paola & Chiara collaborare a quattro mani con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Alessandro La Cava. Il brano dalla sonorità anni ’90 strizza l’occhio a Kylie Minogue e si candida a tormentone dei prossimi mesi lanciando un messaggio importante.

Si parla di attrazione fisica e sensualità, ma anche di accettazione senza alcuna paura. In un’epoca in cui l’immagine conta più della parole, è importante rivendicare il diritto di essere, di esprimere la propria natura ed essenza pur non sentendosi in linea con i cliché della società. Un messaggio potente che risuona nelle strofa di BigMama: «Animo nero, black mamba, veleno. So che il mio corpo ti parla. Sulle curve sbandi e per strada ti lascerò. Freddo vestendo i tuoi panni. Che indossi da anni, ma ho un alibi e scapperò». Alle sorelle Iezzi, invece, spetta la parte sensuale ed ammiccante tra «baci sul collo» e «lame nelle giarrettiere per difenderci da chi vuole il cuore».

Il testo de “Il linguaggio del corpo”

Di te non m’innamoro mai

Vive e muore la poesia

È un viavai come in un night

Senza più allegria

Lascia tutto ciò che hai

Lascia la tua fantasia

Libera come una città

Senza ipocrisia

Le lame nelle giarrettiere

Per difenderci da chi vuole il cuore

Metterlo in catene

Sangue che bolle nelle vene

Quello che versi da bere

Vuoi vederе, non vedere

Non mi guardarе così

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Sì (Mama!)

Ora il fuoco è più caldo negli occhi

Ma il tuo cuore batte sottozero

E adesso bruci tutto quello che tocchi

Animo nero, black mamba, veleno

So che il mio corpo ti parla

Sulle curve sbandi e per strada ti lascerò

Freddo vestendo i tuoi panni

Che indossi da anni, ma ho un alibi e scapperò

Fit check, zero feedback

Solo me, me, me, due di picche

Quanto finge

Chi ti dice “Hai solo me, me, me”

Menti, lo sai che menti

Se dici che non vorresti mai una come me

Ma dimmi ora che pensi, Io so mi pensi

Ma adesso è troppo tardi, paga il conto in cachet

(Three, two, one!)

Che i tuoi occhi così sembra che fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Quando mi guardi così faccio

Ah ah ah ah ah

Ed arrivi giù

Scivolando fra le ombre

Stanotte tu

Spogli la mia anima forte

Che quando mi guardi i tuoi occhi mi fanno

Ah ah ah ah ah

Quando mi tocchi così fanno

Ah ah ah ah ah

Ti lascerò un bacio sul collo

Solo come ricordo

E una foto con te, ma se è porno la tolgo

Non lo conosci il linguaggio del corpo?

Ah ah ah ah ah

Il rapporto tra Paola e Chiara e BigMama

Come è nato “Il linguaggio del corpo” di Paola e Chiara e BigMama. Le sorelle Iezzi hanno rivelato: «abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzo insieme e finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente».

Marianna Mammone, questo il vero nome di Bigmama, è felicissima di questa collaborazione tra donne: «il pezzo nasce da una stima reciproca. In primis amo che ci sia collaborazione tra donne dentro alla musica per dare forza al concetto di empowerment femminile. E soprattutto ascolto Paola & Chiara da quando sono piccola e mi rivedo nelle loro battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA+».