Paola Barale ospite di Mara Venier a Domenica In si è raccontata a cuore aperto. La showgirl si è soffermata dall’esperienza a “Ballando con le Stelle” fino al ricordo dedicato all’ex fidanzato Raz Degan.

Paola Barale a Ballando con le Stelle: “avevo bisogno di uno scossone”

La partecipazione a Ballando con le Stelle 2022 è l’inizio di una nuova carriera per Paola Barale. Dopo il rifiuto dello scorso anno, la conduttrice ha accettato l’invito di Milly Carlucci dopo un periodo difficile. “Ho deciso di affrontare questo percorso perché dopo la pandemia mi ero impigrita. Facevo fatica a riprendere. Avevo bisogno di uno scossone. Qualcosa che mi obbligasse a muovermi” – ha rivelato la Barale confessando che questa nuova avventura televisiva la sta stimolando davvero tanto.

“E’ un programma creativo a 360 gradi, mi sveglio con la voglia di andare in sala prove” ha detto la Barale spendendo parole di grande stima ed affetto per la padrona di casa Milly Carlucci: “lei è meravigliosa, non le sfugge nulla“. Non solo, la conduttrice ha parlato anche del maestro di ballo Roly Maden con cui condivide questa esperienza e con cui è nato un bel feeling professionale.

Paola Barale e l’amore per Raz Degan

Durante la lunga chiacchierata con Mara Venier, Paola Barale da sempre restia a parlare della sua vita privata e sentimentale si è sbottonata ricordando l’ex Raz Degan. La showgirl non nasconde di aver sempre sognato una famiglia; un desiderio che ad oggi non è ancora riuscita a realizzare. La storia d’amore finita con Raz Degan è ancora oggi una ferita aperta e sono tanti i pensieri legati a quel periodo della sua vita.

“Ci siamo amati molto e poi è andato tutto al diavolo. Va bene così, però. Sono cose che accadono. Gli amori finiscono, purtroppo o per fortuna. L’importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno, senza trascinare cose che in realtà non esistono” – ha detto la Barale che è stata legata per 13 anni lunghi anni al modello ed attore. Dal 2002 al 2015 Paola Barale e Raz Degan sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Poi qualcosa si è rotto, ma nelle parole della Barale si percepisce ancora tanto dolore: “sono una donna molto paziente, ci siamo amati molto poi è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono purtroppo o per fortuna, l’importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno e non di trascinarsi avanti. E’ stata bella finché è durata“.

La Venier sul finale le chiede come sta oggi e lei ha risposto: “qualcosa mi manca sempre, ma sto abbastanza bene. Il mio sogno è viaggiare per un anno in un camper in giro per il mondo“.