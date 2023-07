A Mediaset fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini confermato alla conduzione del reality show più longevo della tv italiana sta lavorando da mesi per la creazione del nuovo cast che, come annunciato, sarà un mix tra vip e nip. Quella che però sta facendo parlare nelle ultime ore è l’indiscrezione che riguarderebbe le due opinioniste del reality di Canale 5. Se da un lato ci sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli che hanno fatto sapere di non essere interessate a sedersi nuovamente sulle poltrone dello studio di Cinecittà nel loro ruolo di opinioniste, dall’altra parte avanzano i nomi di due possibili sostitute: Paola Barale e Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli e Paola Barale al posto di Orietta Berti

Paola Barale e Katia Ricciarelli opinioniste al Grande Fratello Vip 8, è questa l’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela e Alberto Dandolo di Dagospia. I due volti della tv affiancherebbero il conduttore in studio, oltre a Giulia Salemi che continuerà con i suoi contributi dal mondo del web.

A quanto sembra, l’accordo con Paola Barale, a dispetto di quello con Katia Ricciarelli che sembrerebbe già concluso, non è ancora stato siglato, ma potrebbe essere solo questione di attimi.

Il web contro Katia Ricciarelli

Il web, sempre molto attento e dalla memoria lunga, dopo la news su Katia Ricciarelli ha però iniziato a storcere il naso viste le uscite che la soprano aveva avuto durante il suo lungo percorso come concorrente del reality nell’edizione 2021/2022.

In molti avevano visto in Giulia Salemi, già nel cast del programma, un’ottima soluzione per ricoprire il ruolo di opinionista. La Salemi in passato è stata una delle protagoniste all’interno della casa di una delle edizioni più fortunate del programma. Oggi perfetta nel suo ruolo di voce del popolo del web, avrebbe sicuramente meritato l’ambita poltrona dedicata alle opinioniste.