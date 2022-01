Paola Barale a Verissimo ha lanciato una frecciatina a Raz Degan e Gianni Sperti suoi ex. Ecco cosa ha detto l’ex conduttrice a Silvia Toffanin durante l’intervista andata in onda domenica 9 gennaio 2022 nel pomeriggio di Canale 5.

Paola Barale a Verissimo: Degan e Sperti non sono stati coraggiosi?

Paola Barale a Verissimo, parlando senza peli sulla lingua, in merito alle sue precedenti relazioni, ovvero sia quella con Raz Degan che il matrimonio con Gianni Sperti, ha detto: “Ho subito delle mancanze importanti durante le mie relazioni. Soprattutto la mancanza di verità perché le persone non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che sono“.

I fan dei tre protagonisti sono dunque saltati sulla sedia. L’ex conduttrice di Buona Domenica ha lanciato una vera e propria bomba a distanza di parecchio tempo dalla fine delle storie d’amore.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla presenza di un rapport di amicizia con i due ex la Barale ha risposto: “Amica di Gianni e Raz? No, di nessuno dei due. Sono caduta da molto in alto e mi sono fatta male. Sono stata innamorata di entrambi. Con me si sono dimostrati allo stesso modo, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi. Quindi sono fatti della stessa essenza. Io da un uomo ho bisogno di lealtà, comprensione, sincerità… .”

Chi non è stato sincero con lei? Cosa è accaduto? Ora gli amanti del gossip si sono scatenati. In molti vogliono sapere cosa sia successo, cosa abbia fatto finire entrambe le relazioni che duravano da tempo. Si parla di tradimenti? Le domande che fan o semplici curiosi si stanno facendo sono numerose.

Ammettendo che non avrebbe fatto un figlio con nessuno dei due, la Barale si è poi professata single dicendo: “Raz è stato un amore totalizzante, ma poi ho capito che era un film mio. Ora ci vado cauta. Mia madre mi dice: ‘In attesa di quello giusto, ti diverti con quelli sbagliati’. Sono ancora scottata, ma me la vivo benissimo, sto da Dio”.

Verissimo: il video con l’intervista integrale di Paola Barale