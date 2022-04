Paola Barale si racconta a Francesca Fagnani a Belve in onda Rai2. La nota showgirl parla della sua carriera e delle sue relazioni: quella con l’ex marito Gianni Sperti e quella con l’attore Raz Degan. Durante l’intervista la Barale affronta con la giornalista e conduttrice Fagnani alcuni argomenti che per anni sono stati sulla bocca di tutti, come l’omosessualità e la presunta relazione con Maria De Filippi, due cose che la Barale smentisce categoricamente.

Paola Barale a Belve: “Un potente ha bloccato la mia carriera”

Showgirl simbolo degli anni 2000, Paola Barale è da sempre una che di certo non le manda a dire. Diventata celebre per la sua somiglianza con la star Madonna, la Barale durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve lascia intendere che su di lei ci sia un blocco: “Politico o televisivo? Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no, ci sono dei personaggi…”.

“Le leggende metropolitane hanno sempre un fondo di verità.

Non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare” Paola Barale sul gossip tra lei e Maria De Filippi#Belve pic.twitter.com/4tEdrvGhQE — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 8, 2022

La droga e il blitz dei Carabinieri

La Barale parla anche di uno dei periodi più bui della sua vita legato alla droga e a un blitz dei carabinieri a casa sua, episodio da cui è uscita assolta ma che ha influito sulla sua carriera: “Ero diventata una narcotrafficante, spacciavo e fumavo erba, se lei metteva su Google Paola Barale la prima parola che usciva era cocaina”.

Non sono lesbica, mai stata con Maria De Filippi. La verità su Gianni Sperti e Raz Degan

La showgirl smentisce anche la famosa leggenda secondo cui preferirebbe le donne agli uomini: “Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone”. Sul presunto triangolo amoroso con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la Barale dice categoricamente che non è mai stata con Maria De Filippi e che qualcuno ha messo su questa leggenda: “Avrò incontrato Maria solo una decina di volte”.

Delle sue relazione amorose, quella con l’ex marito Gianni Sperti e poi con l’attore Raz Degan, la Barale lascia intendere che è stata tradita. Del gossip che aleggia sull’omosessualità che riguarderebbe l’ex marito, la Barale dice: “Se mi ha stupito di più il gossip sulla mia presunta omosessualità o su quella del mio ex marito? Allora, em… io odio il gossip e non lo seguo. Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però ahahah. Come rido è?!”.