“Ma tu non ti riposi mai?” domanda Francesco Vecchi a Federica Panicucci che replica: “no, il riposo non è previsto”. Poi la conduttrice “ieri abbiamo presentato questo grande show che prenderà vita l’ultimo dell’anno, quindi il 31 dicembre passatelo con me, passatelo su Canale 5 con una piazza meravigliosa a Bari e un cast d’eccezione”. La Panicucci poi annuncia i primi nomi dei cantanti ospiti: da J-Ax a Francesco Renga, da Fabio Rovazzi a Fabrizio Moro, Nek, Umberto Tozzi e Raf e tutti i talent di Amici.

Ecco il video Mediaset del promo di Capodanno in Musica in onda il 31 dicembre in diretta su Canale 5 dalla piazza a Bari!