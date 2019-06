Pamela Prati tronista a Uomini e Donne: ecco l’indiscrezione

Si continua a parlare del caso Pamela Prati e Mark Caltagirone, l’uomo inesistente di cui la splendida 55enne si sarebbe innamorata. A quanto sembra, però, l’avvenente showgirl ha già voltato pagina. Avrà già dimenticato la delusione dell’inesistente persona dei suoi sogni, per cui ha tanto pianto? Nel frattempo il settimanale Vero ha lanciato una indiscrezione, qualche persona di “buon cuore” potrebbe dare a Pamela un lavoro in tv, ecco i particolari.

Rivedremo Pamela Prati in televisione?

Pamela Prati, nelle varie trasmissioni a cui è stata ospite si è mostrata distrutta, in preda alla delusione. La showgirl ha detto di essere stata plagiata, attorno alla sua incredibile storyline si è creato gossip. Il web e molte testate giornalistiche ne hanno tratto clamorose prime pagine. Ora ancora non siamo in grado di capire come in realtà si sono svolti i fatti.

Più di una polemica ha coinvolto Pamela Prati che probabilmente per superare la delusione è tornata a divertirsi. Insieme all’amica Valeria Marini, con cui è stata star del Bagaglino ha pubblicato una storia in Instagram, augurando ai follower una “buona estate “stellare”” proprio il giorno del solstizio di giugno 2019.

L’indiscrezione del settimanale Vero

E’ il settimanale Vero che rivela un’indiscrezione secondo cui Pamela Prati si potrebbe presentare come nuova tronista di Uomini e Donne durante la prossima stagione televisiva 2019/2020. La prima pagina della rivista è stata assicurata. Le probabili o inesistenti nozze con l’altrettanto misterioso e surreale Mark Caltagirone potrebbero avere dato i suoi frutti.

Una chiara verità su ciò che è accaduto veramente tarda ad arrivare, di certo però i media sono stati catalizzati dalle vere o false dichiarazione della Prati. Le versioni dell’artista si sono mostrate contraddittorie, arrivando a tirare in campo anche i figli adottivi di lui, Sebastian e Rebecca, risultati inesistenti. La confessione di Eliana Michelazzo, ex agente e socia Aicos, ha portato in evidenza anche il suo ‘raggiro’.

Insomma rivedremo la showgirl sarda seduta sul trono di Uomini e Donne? Ricordiamo che Pamela Prati non è intervenuta nel programma di Barbara D’Urso e il suo avvocato ha negato che sia stato chiesto un risarcimento. Barbara D’Urso ha rifiutato l’intervista a Pamela Prati: “Ci ha chiesto dei soldi, migliaia di euro” mentre avrebbe dovuto intervenire gratuitamente.