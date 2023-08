Pamela Camassa, Elisabetta Gregoraci e Ronn Moss sono stati protagonisti di una iniziativa molto importante organizzata per la cooperativa di ragazzi disabili “Oltreamici”. I tre volti noti della tv si sono incontrati in Puglia, dove ha avuto luogo l’evento. Un’occasione di incontro tra i ragazzi e alcune aziende per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Promotore dell’evento è il presidente della cooperativa Alessandro Saracino.

Noi di SuperGuidaTv, abbiamo avuto il piacere di intervistare Pamela Camassa e con lei abbiamo parlato dell’iniziativa organizzata per la cooperativa di ragazzi disabili “Oltreamici”, ma anche del suo lavoro e della sua bellissima storia d’amore con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island.

Pamela Camassa, intervista esclusiva

Domenica sei stata ospite di un evento organizzato dalla cooperativa di ragazzi disabili “Oltreamici” un incontro tra i ragazzi e aziende un’occasione per inserirli nel mondo del lavoro. Con te Elisabetta Gregoraci e Ronn Moss. Cosa ha lasciato in te questo incontro?

«Sicuramente è stato bello in primis incontrare i ragazzi diversamente abili della cooperitiva e conoscere le persone che hanno reso possibile tutto questo, persone che dedicano la propria vita pensando al prossimo. Sono eventi riempiono il tuo bagaglio di vita»

Ripercorrendo la tua carriera, nell’estate del 2002 hai vinto il titolo di “Miss Mondo Italia” ottenendo la possibilità di rappresentare l’Italia a Miss Mondo; ma rinunciasti come segno di protesta verso il trattamento nei confronti delle donne del paese ospitante, la Nigeria: un bel segnale comunque da una giovane ragazza che comunque rinuncia a una possibilità del genere. Cosa ricordi di quel momento?

«Ho un ricordo molto bello di quel periodo e non mi pento assolutamente della scelta che feci anche perché credevo molto nel messaggio che volevo dare… e ad oggi non ho alcun tipo di rimorso».

Nel 2005 ti sei classificata terza a Miss Italia: cosa pensi del concorso che comunque non è più quello di una volta e soprattutto delle dichiarazioni di Patrizia Mirigliani, sul negare la partecipazione alle donne trans?

«La donna è donna sotto qualsiasi forma… partecipare a Miss Italia per me fu una grande occasione, anche se non ho vinto mi si sono aperte molte porte… mi dispiace solo che non sia più il concorso di una volta ed è veramente un peccato».

Hai preso parte a tanti programmi, alcuni reality e molti film. Sei più proiettata al lavoro in programmi tv o a cinema e fiction?

«Di fiction e cinema ho fatto veramente poco, solo piccole partecipazioni, ovviamente sono sempre stata proiettata sui programmi tv, ho avuto la fortuna di lavorare con grandi professionisti come: Carlo Conti, Maria De Filippi, Max Giusti, Milly Carlucci… spero che ritornino i varietà di una volta».

Tra le tue recenti esperienze c’è l’Isola dei Famosi? È un reality che volevi fare da tempo o è capitato per caso?

«È un reality che avrei sempre voluto fare. Un reality che ti mette in gioco e che ti porta a fare un’ esperienza unica nella vita e sinceramente sono molto contenta di averlo fatto. Contenta perché anche se con difficoltà sono riuscita a portarlo a termine fino alla fine».

Sei cambiata dopo questa esperienza? Cosa ti ha lasciato?

«Penso che qualsiasi tipo di esperienza un po’ ti cambi e in questo caso in meglio, ti aiuta a conoscerti meglio soprattutto in una situazione non confortevole e soprattutto a conoscere te stessa ma attraverso gli altri, e forse scontato da dire, ma ho capito quanto sia importante il cibo e sentirsi davvero fortunati quando hai la possibilità di mangiare tutto ciò che desideri».

La maggiore difficoltà che hai riscontrato sull’isola?

«Sicuramente non tanto la fame ma quanto la noia. Il tempo non trascorreva mai, soprattutto la notte e più i minuti non passavano e più avevi nostalgia di casa e dei tuoi affetti».

Una bellissima storia d’amore con Filippo Bisciglia: sei felice?

«Bhe certo che lo sono… per me Filippo è tutto, quando hai un compagno di vita, la tua famiglia e amici veri che ti vogliono bene, bhe quella è la felicità».

Il suo programma Temptation Island ottiene molto successo ogni volta: quanto sei contenta per lui? Hai anche fatto una bellissima dedica.

«Da 1 a 100… 1000!!! Sono contentissima per lui e fiera del lavoro che svolge ogni edizione. Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation partendo da Maria stessa che è sempre presente, autori, registi, fonici, montatori, costumisti e via dicendo, sono più di 200 persone».

Parliamo di progetti, c’è qualche programma che proprio hai detto: non è nelle mie corde, e hai rifiutato? E invece, qualche programma in onda o del passato che ti piacerebbe condurre?

«Sinceramente non c’è qualche programma in particolare che abbia rifiutato di fare, sono sempre riuscita a fare programmi abbastanza nelle mie corde. Come dicevo prima mi piacerebbe tantissimo fare un varietà dove hai la possibilità di cantare, ballare e presentare o anche un programma comico non mi dispiacerebbe, amo l’ironia e penso che mi divertirebbe molto».

Prossimi progetti?

«Idee e progetti ci sono sempre, spero vivamente però che vadano in porto. Incrociamo le dita!!!»