Torna il Palio di Siena 2023 con il secondo appuntamento in programma ad Agosto 2023 in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico. Ecco dove seguirlo in tv e tutto quello che c’è da sapere sullo storico evento.

Palio di Siena 2023, le date di agosto e dove seguirlo in tv

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Palio di Siena 2023 in programma mercoledì 16 agosto 2023 dalle ore 16.45 in chiaro su La7. Dopo il primo appuntamento dello scorso 2 luglio, la storica competizione tra contrade della cittadina toscana che si svolge in onore della Madonna di Provenzano, la festa della Visitazione nel calendario antico, torna in tv. A distanza di un mese e mezzo dal trionfo della contrada della Selva con Giovanni Atzeni detto Tittia si corre a Siena, la Piazza del Campo di Siena è pronta ad accogliere il secondo palio dell’anno in onore della Madonna Assunta.

Chi sarà il vincitore dell’edizione 2023 di Agosto? Lo scorso anno a trionfare è stata la contrada del Leocorno con lo stesso Tittia, fantino dei record con all’attivo cinque vittorie consecutive su dieci in totale.

Palio di Siena 2023, programma e contrade in gara ad agosto

Mercoledì 16 agosto 2023 è in programma il secondo Palio di Siena 2023. Il programma prevede la “Messa del Fantino” nella Cappella della Piazza alle ore 7:45. Poi intorno alle ore 9 è prevista la Provaccia denominata così anche per lo scarso impegno richiesto ai fantini e ai cavalli delle contrade. Alle ore 10.30 tutti i fantini e i capitani sono attesi nel comune di Siena per l’iscrizione alla competizione. Successivamente nelle primo pomeriggio si passa alla benedizione del cavallo e del fantino e poi al corteo.

La gara è fissata intorno alle 16.10 circa. Diverse le contrade in gara: Tartuca, Chiocciola e Giraffa, Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice. Sono loro le contrade iscritte alla competizione del Palio di Siena del 16 agosto 2023. Escluse dalla competizione le contrade di: Civetta, Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio e Leocorno.

L’appuntamento con il Palio di Siena di Agosto 2023 è dalle ore 16.45 su La7.