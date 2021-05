È tempo di pensare ai palinsesti tv per la prossima stagione televisiva 2021/2022. Le aziende, da quella pubblica a quelle private, in questi giorni si stanno adoperando per organizzare la programmazione televisiva, tra programmi consolidati e per nuovi format televisivi. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa bolle in pentola per quanto riguarda i palinsesti della nuova stagione televisiva.

Palinsesti tv: da Rai a Mediaset cosa bolle in pentola

È bastata la frase: «la tv mi manca», pronunciata da Michele Santoro durante il tour televisivo per la presentazione del libro sulla mafia, a scatenare i rumors sul suo possibile ritorno in tv. La7, Rai, Discovery, altro? Al momento non si sa ancora molto. Quello che è certo è che il ritorno sulla tv pubblica dipenderà dalle nuove nomine dei vertici Rai. Certo è anche il fatto che il ritorno di Santoro in Rai potrebbe scompaginare i palinsesti e mettere in agitazione conduttori e dirigenti. Ovviamente per Santoro sarebbe ideale un talk show, o una grande prima serata dedicata all’informazione.

I futuri palinsesti della stagione 2021/2022 che comincerà a settembre

Raiuno (che ha però annunciato una stagione estiva fatta di novità) lascerà intatta la programmazione del day time. In prime time, oltre ai consolidati Tale e quale e Ballando con le Stelle, lancerà uno show basato sulla nostalgia con Amadeus. Altra grande novità l’ingresso di Alessandro Cattelan, che si presenterà al grande pubblico generalista con due prime serate con il possibile titolo “Da grande”, uno show rivolto agli over 40 basato sulle gioie e le sofferenze del percorso per diventare adulti attraverso monologhi, ospiti e video.

Una grande annata per Cattelan, che lasciati X Factor e Sky, si dividerà tra il primo canale e Netflix, dove a fine anno proporrà un docu-show che tenterà di rispondere a una (non) semplice domanda: «Come si fa a essere felici?».

Al suo posto alla guida di X Factor su Sky è stato scelto Ludovico Tersigni, attore noto al pubblico teen per essere stato protagonista delle serie Skam Italia e Summertime. L’intrattenimento è una scommessa molto importante per la tv satellitare in mancanza della fetta più grossa del campionato di calcio.

Al nuovo direttore di Raidue spetterà il compito di ridare una forma al comparto informazione vista la concorrenza del giovedì sera con i più temibili talk. Su Raitre Fabio Fazio è confermato alla guida Che tempo che fa avendo ceduto le sue quote da produttore, doppio incarico ora vietato in Rai.

A Mediaset, l’ammiraglia Canale 5, oltre agli show veterani, da Grande Fratello all’Isola dei famosi a Forum ai programmi di Barbara d’Urso, e a quelli di Maria De Filippi (C’è posta, Amici, Tú sí que vales) pare sia sicuro il ritorno di Enrico Papi. Il conduttore sarà alla guida di uno dei programmi storici di Canale 5: Scherzi a parte.

Rete4 continuerà a presiedere l’informazione con Barbara Palombelli, che continuerà a tenerci compagnia tutti i giorni all’ora di cena. Confermati pare anche tutti gli altri protagonisti del prime time.