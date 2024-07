L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato durante la “Serata con la Stampa 2024” presso gli studi televisivi di Cologno Monzese i palinsesti tv Mediaset 2024 – 2025. Tante le novità, ma anche molti ritorni e conferme.

Palinsesti Mediaset 2024-2025, cosa vedremo in tv

Presentati i Palinsesti Mediaset 2024 – 2025 con tutti i programmi, la serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. Canale 5 riparte da alcune certezze: in primis Maria De Filippi regina incontrastata con ben 5 programmi: C’è posta per te, Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e Temptation Island. Tra le novità c’è proprio il raddoppio di Temptation Island che, fresco d’ascolti record dell’ultima stagione, tornerà ad appassionare milioni di telespettatori a settembre 2024 con una nuova edizione. Non mancherà l’intrattenimento nel prime time di Canale 5 con il ritorno del Grande Fratello, Lo Show dei Record, Chi vuol essere milionario – Il torneo, Zelig e L’Isola dei Famosi.

Palinsesti Mediaset 2024 – 2025: La Talpa torna su Canale 5 con Diletta Leotta

Dopo il grandissimo successo di pubblico torna anche Io Canto in una triplice versione: Io Canto Generation, Io Canto Senior e Io Canto Family. Ma passiamo alle novità della prossima stagione televisiva Mediaset 2024-2024. Tra i titoli più attesi c’è sicuramente La Talpa che torna con una nuovissima edizione annunciata così dall’AD Mediaset: «dimenticate la vecchia talpa perché sarà innovativa e sperimentale. Andrà in onda prima di infinity e poi su Canale 5». La nuova edizione sarà affidata alla conduzione di Diletta Leotta. Tra le novità anche lo show “The Ultimate Entertainer“.

Ma non finisce qui, visto che Canale 5 ha in serbo una grande sorpresa per i telespettatori con un evento speciale affidato alla co-conduzione di Silvia Toffanin e Maria De Filippi che andrà in onda in autunno. Si tratta di alcune serate speciali “Amici-Verissimo” dedicate ai talenti nati proprio nella scuola di Maria De Filippi. Tornano anche Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5 con 4 prime serate previste nella primavera nel 2025.

La grande musica su Canale 5: da Vasco Rossi a Laura Pausini

I Palinsesti Mediaset 2024-2025 celebrano anche la grande musica italiana con una serie di eventi che si preannunciano imperdibile. In prima serata su Canale 5 spazio agli eventi di Andrea Bocelli, Vasco Rossi, i Pooh, Laura Pausini e Annalisa. Una menzione a parte per i tre tenori de Il Volo che hanno rinnovato e prolungato i rapporti con Mediaset per altri due anni. Per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: 3 prime serate in primavera nel 2025 e 3 nel 2026 e i concerti di Natale.

CANALE 5 – LINE-UP PRIME TIME

Dopo la presentazione dei Palinsesti 2024-2025, ecco nel dettaglio la line up della prima serata – prime time di Canale 5 in partenza da settembre 2024:

Temptation Island raddoppia

Tu si que vales

Amici

C’è posta per te

Prime time Intrattenimento

Grande Fratello

Lo Show dei Record

Chi vuol essere milionario – Il torneo

Io Canto Family

Io Canto Generation

Io Canto Senior

La Talpa

L’Isola dei Famosi

Zelig

The Ultimate Entertainer

Pio e Amedeo

Amici-Verissimo

Prime Time Canale 5 – Eventi 2024-2025

Andrea Bocelli

Vasco Rossi

I Pooh

Il Volo

Annalisa

Laura Pausini

Palinsesti Fiction Mediaset 2024-2024