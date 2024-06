Sky ha comunicato la rotta dei palinsesti 2024/2025: nel tardo pomeriggio di ieri, durante un incontro stampa, avvenuto a Roma presso il Cinema Barberini sono stati annunciati i progetti series, cinema, show & docs che attendono gli abbonati a partire dall’autunno. Nonostante il presentatore Alessio Viola abbia più volte parlato di novità, la sensazione è che ancora una volta Sky abbia puntato sull’usato sicuro.

Sul fronte dell’intrattenimento confermato X-Factor con la conduzione di Giorgia e nuovi giudici: il ritorno di Manuel Agnelli assieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Per Giorgia si tratta di un esordio alla conduzione dopo la prova brillantemente superata al Festival di Sanremo assieme ad Amadeus.

La conduttrice, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Sono entusiasta e molto carica perché seguo da sempre questo programma. C’è il momento in cui ci si diverte ma con tanta attenzione a questi ragazzi che si esibiscono. Sono stata con loro nel retropalco e per me erano tutti bravi. Io, per esempio, non potrei mai fare il giudice in un talent perché non sarei capace. È qualcosa che caratterialmente non riuscirei a fare bene”.

Importante novità di questa edizione riguarda la finale che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli il 5 dicembre per un evento completamente gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Come di consueto, dopo X-Factor torneranno MasterChef, Alessandro Borghese con 4 Ristoranti, Bruno Barbieri 4 Hotel, Quattro matrimoni, Cucine da Incubo e “Pechino Express” sempre con la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Progetto al vaglio per Victoria Cabello.

Le serie tv di Sky 2024-2025

Storie potenti, originali, all’insegna del talento davanti e dietro la macchina da presa. Tantissimi i titoli internazionali e Sky original in arrivo nella prossima stagione televisiva di Sky e tante novità a partire dalla terza stagione di Petra che vede il ritorno di Paola Cortellesi dopo lo straordinario successo di “C’è ancora domani”. Tra le serie più attese anche Hanno ucciso l’Uomo Ragno, dramedy sulla storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, diretto da Sydney Sibilia. Il regista, durante l’incontro stampa di ieri, ha dichiarato: “La storia degli 883 è la storia di tutti noi. Ho voluto raccontare la storia di due ragazzi nati in provincia con un grande sogno, quello di fare musica e per farlo ho cercato di non tradire mai i personaggi”.

Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Elia ha dichiarato: “Quando mi è stato comunicato che avrei interpretato Max Pezzali non ci volevo credere e non riesco a farlo nemmeno ora. Non smetterò mai di ringraziare Sidney per la grande opportunità”. Grande attesa per “Dostoevskij”, la prima serie dei Fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi nei panni di un detective tormentato alle prese con un misterioso serial killer.

Nel 2025 sono in arrivo altri titoli: “M. Il figlio del secolo”, adattamento del bestseller nonché Premio Strega Antonio Scurati sulla vita e l’ascesa politica di Benito Mussolini, con Luca Marinelli e “L’arte della gioia” la serie diretta da Valeria Golino e tratta dal romanzo di Goliarda Pazienza.

Due le grandi novità: “Ligas”, legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano e “Rosa Elettrica”, action thriller con Maria Chiara Giannetta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore. L’attrice, presente all’incontro stampa, ha dichiarato: “Si tratta di un on the road relazionale. Rosa è una giovane poliziotta. Questo progetto mi ha entusiasmato perché rappresenta la mia generazione, quella dei trentenni pieni di dubbi, paure e preoccupazioni”.

Tra le produzioni di Sky Documentaries segnaliamo Luciano Gaucci. Quando passa l’uragano, il racconto di un impero fatto di calcio, cavalli, truffe e crack finanziari. Sul fronte internazionale, tornano “The White Lotus” con la terza stagione e “The Last Of Us” con la seconda stagione.

Il cinema di Sky 2024-2025

Protagonista come sempre anche il grande cinema italiano, tra commedia e film d’autore, con un’offerta davvero pensata per le più diverse passioni cinematografiche, che spazia da film premiati come Priscilla di Sofia Coppola, Asteroid City di Wes Anderson, The Holdovers – Lezioni di Vita, vincitore di un Oscar a film italiani come Pare parecchio Parigi, Romeo è Giulietta, Un altro Ferragosto, Caracas, Finalmente l’alba, Confidenza, Race for Glory – Audi vs Lancia e La coda del diavolo.

Per le famiglie non mancheranno i film d’animazione come Kung Fu Panda 4, Trolls 3 – Tutti insieme e Prendi il volo. Le produzioni originali di Sky includono anche il poliziesco Piedone con Salvatore Esposito, una nuova stagione de I delitti del BarLume, il film d’animazione 10 Lives e Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca.