Grandi novità in arrivo nei Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027 comunicato dal Cda Rai. Da Stefano De Martino al timone di “Latin Grammy Celebra” al ritorno di “Canzonissima” di Milly Carlucci. Non mancano le novità: l’arrivo di Vincenzo Salemme, il ritorno di Licia Colò e le serie tv che hanno fatto sognare, divertire ed emozionare milioni di telespettatori da “La Preside” a “Costanza” fino a “Che Dio Ci aiuti”.

Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027, torna Canzonissima e il nuovo impegno di Stefano De Martino

Si preannuncia un inverno-primavera ricco di novità sulle reti Rai. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027, il Consiglio di Amministrazione ha annunciato tutte le novità previste e in arrivo nei prossimi mesi sulle principali reti. Stefano De Martino è il nuovo “re” di mamma Rai: non solo la conduzione e direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo 2027, ma anche il nuovo programma “Latin Grammy Celebra“, un format internazionale nato in collaborazione con la Latin Recording Academy.

Da segnalare poi il ritorno di “Canzonissima” di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Non mancano le novità: a cominciare da “Evento Europa“, uno speciale progetto che porta la musica italiana fuori dai confini nazionali con due grandi appuntamenti a Madrid e Parigi. Spazio anche alla comicità con Enrico Brigano e il suo spettacolo “I sette re di Roma” su Rai2, Vincenzo Salemme dirige e interpreta “E fuori nevica” su Rai1 in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli. Naturalmente tanto spazio all’intrattenimento con l’ “Ultima chiamata” di Vittorio Brumotti su Rai2, il ritorno di “Ulisse” e “Passaggio a Nord Ovest” di Alberto Angela. Da segnalare il ritorno in Rai di Licia Colò al timone de “La scoperta”, nuovo programma divulgativo in arrivo su Ra3, mentre Jacopo Veneziani ci porterà alla scoperta di alcuni artisti che hanno segnato la storia dell’arte con “Vita d’artista”. Sempre su Rai3 lo speciale “Renzo Arbore – Una vita in scena”, una serie dedicata ad uno dei più grandi showman della storia dello spettacolo italiano.

Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027, serie tv e novità

Un capitolo a parte nei Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027 meritano le serie tv e fiction. Tante le riconferme per la gioia dei telespettatori che potranno così rivedere alcuni dei titoli di maggior successo di mamma Rai. A cominciare da “La Preside 2” con Luisa Ranieri, ma anche “Makari 5“, la seconda stagione di “Costanza“, “Malinconico 3” e “Che Dio ci aiuti 9” tutte in onda su Rai1. Su Rai2, invece, tornano: “Rocco Schiavone 7″ e “Mare fuori 7“.

Tante le novità in ambito fiction-serie tv svelate in anteprima dal Cdi della Rai. Si tratta di:

“ Tutte per una “, la nuova serie tv con Bianca Guaccero e Nicole Grimaudo ;

“, la nuova serie tv con e ; “ Il medico di tutti ” con protagonista Rocco Papaleo ;

” con protagonista ; “ Il milanese ” con protagonisti Alessandro Tedeschi e Vittoria Puccini ;

” con protagonisti Alessandro Tedeschi e ; “ Game Over ” con protagonisti Beppe Fiorello e Selene Caramazza ;

” con protagonisti e ; “ Mamma non mamma ” con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi ;

” con e ; “Cagna’z” con protagonisti Guido Caprino ed Eugenio Franceschini.

Palinsesti Rai Inverno-Primavera 2026-2027, film tv e sport

Nella grande offerta Rai spazio anche ad alcune serie e documentari ritratto di personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese. In questo filone narrativo rientrano:

“ Portobello ” con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio che racconta il caso Enzo Tortora ;

” con Fabrizio Gifuni e la regia di Marco Bellocchio che racconta il ; “ La promessa di Patrizio “, la parabola umana e sportiva di Patrizio Oliva;

“, la parabola umana e sportiva di Patrizio Oliva; “ Lucio “, un tv movie che racconta e ripercorre la vita di Lucio Dalla;

“, un tv movie che racconta e ripercorre la vita di Lucio Dalla; “ Alessandro Volta “, a 200 anni dalla morte dello scienziato geniale e visionario;

“, a 200 anni dalla morte dello scienziato geniale e visionario; “Karol e il calcio di rigore“, la docufiction incentrata sulla figura di Papa Giovanni Paolo.

Da segnalare anche dei film tv incentrati sul tema della memoria e dell’impegno civile con temi importanti con la Shoah e la strage di Via d’Amelio. Tra i titoli annunciati:

“ Meglio non sapere ” in occasione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, con protagonista Cristiana Capotondi ;

” in occasione della Giornata della Memoria delle vittime della Shoah, con protagonista ; “ Quella domenica di agosto ” racconta la vera storia della strage di Vergarolla, con Andrea Pennacchi e Stefano Scandaletti ;

” racconta la vera storia della strage di Vergarolla, con e ; “Cinque vite“, la docufiction che racconta le ultime ore dei cinque poliziotti rimasti uccisi nell’attentato di via D’Amelio.

Infine la Rai dedicherà ampio spazio anche allo sport in tv con la messa in onda della “Coppa del Mondo di sci” su Rai2, i “Campionati europei indoor di atletica leggera“, i “Sei Nazioni di rugby“, il “Giro d’Italia” e la 38ª America’s Cup che per la prima volta sarà a Napoli.