Sal Da Vinci arriva su Rai1 con “Meravigliosamente“, uno show evento in due puntate con tanti ospiti. Scopriamo le date, gli ospiti e le anticipazioni.

Sal Da Vinci, Meravigliosamente: due serate evento su Rai1

Stasera, venerdì 20 novembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la prima puntata dello show evento “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci. Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026 approda in prima serata su Rai1 con uno show prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e da ViVO concerti in collaborazione con Colangelo Management e con il patrocinio del Ministero del Turismo. Si tratta di un vero e proprio debutto per il cantautore napoletano al timone di uno show in prima serata tv.

L’evento rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’UNESCO e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese Oltre che su Rai 1. Lo show, infatti, sarà trasmesso in prime time su Rai1, ma anche in filodiffusione in Eurovisione e su San Marino RTV canale 550. “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci è un grande show di musica, emozioni e racconti. Cuore pulsante dello show le canzoni che hanno segnato la carriera del cantautore napeltnao, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d’eccezione. Ad accompagnare ogni performance, una straordinaria orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Meravigliosamente su Rai1, gli ospiti di Sal Da Vinci del 20 novembre 2026

Con Meravigliosamente, Sal Da Vinci apre le porte del suo mondo e ripercorre una vita fuori dal comune: la strada, la famiglia, i successi, le cadute e le rinascite. Un viaggio intimo e spettacolare che, attraverso la vicenda di un artista, finisce per raccontare anche l’evoluzione della nostra società e del nostro Paese, in un affresco popolare, autentico e profondamente emozionante. In un ponte tra Napoli, il fulcro artistico ed emotivo della sua vita, e New York, dove è nato, attraverso le sue canzoni, e quelle di grandi ospiti che verranno a cantare con lui, i momenti di spettacolo, ma anche dello sport e della televisione. In questo show evento, Sal Da Vinci ha scelto due compagne d’eccezione: Iaia Forte, protagonista indiscussa del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino.

Tantissimi gli ospiti, colleghi, amici e protagonisti che si alterneranno durante la due serate evento di “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci in onda venerdì 20 e 27 novembre 2026 in prima serata su Rai1. Un cast di ospiti di primissimo livello per la prima puntata del 20 novembre 2026: da Renato Zero, Massimo Ranieri, Gianna Nannini, Tony Esposito, Tullio De Piscolo, Ernesto Vitolo e Gigi de Rienzo. E ancora: Tony Pitony, Rocco Papaleo, Enrico Brignano. Da segnalare anche la partecipazione di Valerio Lundini e Ernesto Lama.

L’appuntamento con “Meravigliosamente” è in prima serata su Rai1.