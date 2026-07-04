Ad Ancona si è svolta la presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027. Dopo la programmazione dell’intrattenimento prime time in partenza dall’autunno 2026, scopriamo insieme tutti i programmi del daytime che faranno compagnia ai telespettatori dal prossimo settembre.

Palinsesti Rai Autunno 2026-2026, il daytime di Raiuno è nel segno della continuità

In occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2026-2027, tenutasi ad Ancona, sono stati svelati tutti i programmi della prossima stagione televisiva della fascia DAYTIME. Rai1 ha deciso di puntare sulla continuità visto che il palinsesto è pressoché uguale alla passata stagione televisiva. Durante l’autunno – inverno 2026-2027 i telespettatori ritroveranno volti noti come quello di Antonella Clerici confermata a “E’ sempre mezzogiorno“, Eleonora Daniele a “Storie Italiane“, Caterina Balivo ne “La volta buona“, Alberto Matano alla guida di “Vita in diretta“. Intoccabile Mara Venier al timone di una nuova edizione di “Domenica In” così come Francesca Fialdini alla conduzione di “Da noi…a ruota libera“.

Passiamo alla sezione game show: confermati Marco Liorni alla conduzione de “L’Eredità” e Pino Insegno alla guida di “Reazione a Catena“.Da segnalare anche la conferma di Nunzia De Girolamo alla guida di “Ciao Maschio” ed Elisa Isoardi al timone di “Bar Centrale“.

Palinsesti Rai 2026-2027, tutti i programmi del DAYTIME di Rai 1

Ecco nel dettaglio tutti i programmi del daytime 2026-2027 di Rai1 in partenza da settembre: