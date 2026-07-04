Ad Ancona si è svolta la presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027. Dopo la programmazione dell’intrattenimento prime time in partenza dall’autunno 2026, scopriamo insieme tutti i programmi del daytime che faranno compagnia ai telespettatori dal prossimo settembre.
Palinsesti Rai Autunno 2026-2026, il daytime di Raiuno è nel segno della continuità
In occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2026-2027, tenutasi ad Ancona, sono stati svelati tutti i programmi della prossima stagione televisiva della fascia DAYTIME. Rai1 ha deciso di puntare sulla continuità visto che il palinsesto è pressoché uguale alla passata stagione televisiva. Durante l’autunno – inverno 2026-2027 i telespettatori ritroveranno volti noti come quello di Antonella Clerici confermata a “E’ sempre mezzogiorno“, Eleonora Daniele a “Storie Italiane“, Caterina Balivo ne “La volta buona“, Alberto Matano alla guida di “Vita in diretta“. Intoccabile Mara Venier al timone di una nuova edizione di “Domenica In” così come Francesca Fialdini alla conduzione di “Da noi…a ruota libera“.
Passiamo alla sezione game show: confermati Marco Liorni alla conduzione de “L’Eredità” e Pino Insegno alla guida di “Reazione a Catena“.Da segnalare anche la conferma di Nunzia De Girolamo alla guida di “Ciao Maschio” ed Elisa Isoardi al timone di “Bar Centrale“.
Palinsesti Rai 2026-2027, tutti i programmi del DAYTIME di Rai 1
Ecco nel dettaglio tutti i programmi del daytime 2026-2027 di Rai1 in partenza da settembre:
- Reazione a Catena con Pino insegno fino al 18 ottobre tutti i giorni alle 18:40;
- L’Eredità con Marco Liorni dal 19 ottobre alle 18:40;
- 1Mattina News in collaborazione con il TG1 con Tiberio Timperi e Maria Soave dal 7 settembre;
- Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla dal 7 settembre;
- Storie Italiane con Eleonora Daniele dal 7 settembre;
- E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici dal 7 settembre;
- La volta buona con Caterina Balivo dal 7 settembre;
- La vita in diretta con Alberto Matano dal 7 settembre;
- Linea Verde – L’Italia è straordinaria con Federico Quaranta e Ilaria Luppino dal 12 settembre;
- Linea Verde Start con Federico Quaranta dal 10 ottobre;
- Linea Verde Storie con Federico Quaranta e Giulia Capocchi dal 7 novembre;
- Linea Verde Italia con Monica Caradonna e Tinto dal 19 settembre;
- Bar Centrale con Elisa Isoardi dal 3 ottobre;
- Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo dal 3 ottobre:
- Domenica In con Mara Venier dal 27 settembre;
- Da noi…a ruota libera con Francesca Fialdini dal 27 settembre;
- Linea Bianca con Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani da dicembre;
- Linea Verde con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi dal 20 settembre;
- Uno Mattina in Famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini dal 12 settembre.