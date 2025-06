È stato l’Auditorium Rai di Napoli a fare da cornice alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026, un evento attesissimo che ha svelato un’offerta variegata, capace di unire grandi show, informazione, cultura e sport in un racconto corale del Paese. Ma tra le luci puntate su nuovi format e conferme attese, non sono passate inosservate alcune assenze eccellenti che hanno sorpreso pubblico e addetti ai lavori.

Palinsesti Rai 2025/2026, Rai 1 resta la regina del grande show

Rai 1 si conferma casa di eventi e show di punta: dal 26 settembre torna Tale e Quale Show di Carlo Conti, seguito il giorno dopo dal debutto della ventesima edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, mentre Antonella Clerici guiderà la sesta stagione di The Voice Senior dal 14 novembre. Su Rai 1 spazio anche alla musica con serate come Semplicemente Fiorella da Caracalla e Jukebox – La notte delle hit dall’Inalpi Arena di Torino, oltre ai Tim Music Awards dall’Arena di Verona e a PINO È – Il viaggio del Musicante il 20 settembre da Napoli.

Gli speciali solidali e culturali come la Maratona Telethon e il Premio Luchetta completeranno l’offerta, insieme al ritorno dello Zecchino d’Oro e al Capodanno con L’anno che verrà di Marco Liorni. Da segnalare il ritorno di Domenica In, al fianco di Mara Venier ci sarà Gabriele Corsi per una promozione conquistata dopo anni di buona tv sul campo.

Come sottolineato dal direttore Angelo Mellone, la Direzione Intrattenimento Day Time rappresenta “l’anima operaia e artigiana dell’offerta Rai”, con oltre 4500 ore di produzione originale, l’80% delle quali realizzate internamente e in grado di generare un ritorno pubblicitario che più che raddoppia il budget investito. Una narrazione che parte all’alba e si sviluppa in un mosaico di programmi che uniscono informazione, infotainment, cultura pop e racconto del territorio.

Su Rai 1, la mattina si apre con Unomattina News (dal 8 settembre, ore 6.30) con Tiberio Timperi e un volto del Tg1, a cui seguirà Unomattina (dal 9 settembre, 8.35) con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla: due ore di attualità, lavoro, consumi, salute, ambiente e cultura.

Alle 9.50 torna Storie Italiane con Eleonora Daniele per approfondire cronaca e diritti, mentre È Sempre Mezzogiorno! con Antonella Clerici (dall’8 settembre, 11.55) porterà ogni giorno in tv storie, giochi e cucina. Il pomeriggio sarà animato da La volta buona con Caterina Balivo (ore 14) e dall’amatissima La Vita in diretta con Alberto Matano (ore 17.05).

Nel weekend, UnoMattina in Famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini continuerà a essere un punto fermo.

Rai 1 arricchirà il sabato con Bar Centrale di Elisa Isoardi (dal 4 ottobre), Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo (dal 13 settembre) e il ritorno di Linea Verde Italia con Tinto e Monica Caradonna (dal 13 settembre), Linea Verde Start con Federico Quaranta (dall’11 ottobre), Linea Bianca da dicembre, Linea Verde Bike (dall’8 novembre) e Linea Blu con Donatella Bianchi e Livio Beshir.

La domenica vedrà ancora Linea Verde con Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi (dal 21 settembre), Domenica In con Mara Venier e Gabriele Corsi (dal 14 settembre) e Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini (dal 15 settembre).

Palinsesti Rai 2025/2026, Rai 2, cosa vedremo

Su Rai 2, il mattino sarà aperto da Radio2 Social Club (dal 15 settembre) con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, seguito da I Fatti Vostri con Flavio Montrucchio e Anna Falchi (dal 29 settembre), BellaMa’ con Pierluigi Diaco (dal 8 settembre) e La Porta Magica con Andrea Delogu (dal 29 settembre).

Il sabato arriveranno Playlist (dal 18 ottobre) con Federica Gentile e Gabriele Vagnato e Sabato Top con Enzo Miccio (dal 13 settembre), mentre Tv Talk con Mia Ceran tornerà dal 27 settembre alle 14.55.

Su Rai 3, il daytime sarà arricchito da nuovi ingressi come Il Provinciale di Federico Quaranta, Musica Mia di Lorella Boccia e Marco Conidi, e Caffè Italia con Greta Mauro e Pino Strabioli: programmi che racconteranno l’Italia con un approccio pop, poetico e culturale. Rai 2 si conferma un laboratorio di innovazione con programmi come BellaMa’ di sera con Pierluigi Diaco, Freeze con Nicola Savino, Gli Scatenati con i The Jackal, Lo Spaesato con Teo Mammucari, Belve e il nuovo Belve Crime con Francesca Fagnani, e Boss in incognito affidato a Elettra Lamborghini. In access prime time tornano I Lunatici, che accenderanno la notte tra Rai Radio2, Rai 2 e RaiPlay.

Rai 3 si conferma presidio dell’approfondimento con Report, PresaDiretta, Chi l’ha visto?, Amore Criminale, Farwest e Indovina chi viene a cena. Grande curiosità per il debutto di Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose. In access, Il cavallo e la torre con Marco Damilano, mentre in seconda serata continueranno programmi storici come Porta a Porta, Un giorno in Pretura, Sopravvissute e Cose Nostre.

Tra i programmi culturali, Rai Cultura conferma Ulisse – Il piacere della scoperta e Stanotte a… con Alberto Angela su Rai 1; Splendida cornice con Geppi Cucciari e Sapiens – Un solo pianeta con Mario Tozzi su Rai 3; mentre Rai 5 proporrà concerti e opere dai grandi teatri italiani, speciali musicali come Ghiaccio Bollente e documentari sulle icone della musica internazionale.

Lo sport sarà un pilastro della stagione: Rai 1 ospiterà le partite della Nazionale, mentre Rai 2 trasmetterà La Domenica Sportiva con Simona Rolandi e Il Processo del lunedì con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. La stagione clou sarà quella di febbraio e marzo, con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 raccontate su Rai 2 fin dal mattino con studi esterni e uno speciale TG Sport.

Rai Italia continuerà a portare il Bel Paese oltre confine con Casa Italia di Roberta Ammendola, Paparazzi con Filippo Solibello e Marco Ardemagni, notiziari in inglese in collaborazione con RaiNews24, e programmi come Il Confronto, Punti di vista, On the road – Dentro il Giubileo 2025, Cristianità e Gli Italians.

Le assenze che fanno rumore

Se la presentazione dei palinsesti ha confermato una Rai solida, non sono mancate sorprese che hanno lasciato il segno all’Auditorium di Napoli. Colpiscono in particolare le assenze di Alessandro Cattelan e Bianca Guaccero, nomi sui quali si puntava per nuovi progetti di intrattenimento, e la chiusura di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e Simona Ventura, che saluta il palinsesto dopo tre stagioni.

E per chi sperava nel grande ritorno televisivo di Fiorello in prima serata, c’è stata un’amara delusione: nessun nuovo progetto previsto per il mattatore siciliano, che resterà fuori dalla programmazione della nuova stagione.