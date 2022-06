Presentati questa mattina a Milano i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2022 – 2023. L’evento condotto dalla giornalista Laura Chimenti, ha visto la presenza dell’amministratore delegato, Carlo Fuortes, e dei direttori di generi: Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time, Simona Sala, Intrattenimento Daytime, Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, Antonio Di Bella, direttore degli Approfondimenti, e poi Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura, Fabrizio Zappi, direttore Rai Documentari, Roberta Enni, direttrice Rai Gold, Roberto Sergio, direttore Rai Radio, Luca Milano, direttore Rai Ragazzi, e Elena Capparelli, direttrice RaiPlay. Andiamo a vedere quali saranno i programmi tv confermati e quali i nuovi format che compongono i palinsesti Rai 2022/2023.

Palinsesti Rai 2022-2023: Rai 1, Rai 2 e Rai 3

A prendere la parola per primo è l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes che durante il suo intervento di apertura cita Oscar Wilde dicendo: “siamo ciò che saremo non meno di ciò che siamo”. Dopo l’intervento dell’Amministratore Delegato della Rai, per la prima volta i dieci direttori di genere presentano i palinsesti autunnali.

Si parte con la presentazione di Ray Play con Jovanotti che torna con “Jova beach play” dalla seconda metà di luglio. Arriva Conferenza Stampa, il format di intrattenimento comico firmato da Valerio Lundini e Giovanni Benincasa. Confusi, un’emozionante docu-reality. The Rap Game, un talent-show in 8 episodi che vede come protagonisti sei ragazze/i tra i 18 e i 25 anni, con percorsi e storie diverse, accomunati dal talento per la musica rap. Superquark + con Piero Angela.

Le proposte della Direzione Cinema e Serie Tv: Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Il palinsesto di Rai 1 vede la conferma in prime time della serie francese “Morgane Detective Geniale”, che torna al martedì. Seguirà un’altra miniserie di produzione franco-belga, “Sophie Cross – Verità nascoste”, la storia di una donna avvocato che entra in polizia per scoprire la verità sulla scomparsa del suo bambino.

In un autunno occupato per buona parte dai Mondiali, ci sarà spazio su Rai 1 anche per il cinema in Prima Visione: in particolare alcuni titoli saranno proprio di carattere “sportivo”, a partire dal documentario di Alex Infascelli “Mi chiamo Francesco Totti”, per proseguire con titoli come “Il campione” di Leonardo D’Agostini, con Carpenzano e Accorsi, e “The Keeper”. Spazio anche alla commedia italiana con “Divorzio a Las Vegas” con Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, e al blockbuster americano “Cena con delitto” con Daniel Craig e Jamie Lee Curtis.

Per quanto riguarda RAI2, a parte le nuove stagioni di titoli storici come “SWAT”, “FBI” e “NCIS: LOS ANGELES”, ci sarà spazio per due miniserie europee di qualità presentate in Prima Visione assoluta: la spagnola ”Tutti mentono” e la francese “L’isola delle 30 bare”, che arricchiranno in senso innovativo le proposte della rete.

Sempre su RAI2, tanto cinema in Prima Visione, con le commedie italiane “L’amore a domicilio” con Miriam Leone, “Burraco fatale” con Claudia Gerini e “Restiamo amici” con Michele Riondino. Ma vedremo anche prodotti spettacolari americani come “Charlie’s Angels”, “Bad Boys for Life” e “Jumanji-Next level”.

Su RAI3 si consolida la prima serata del venerdì dedicata al cinema italiano. In concomitanza con la Mostra di Venezia, partirà “Italiani in Mostra” un ciclo di 5 film italiani legati al Festival e presentati in prima Visione: tra gli altri “I predatori” di Pietro Castellitto e “Lacci” di Daniele Luchetti. L’offerta di cinema legata a Venezia coinvolgerà negli stessi giorni anche Rai Movie. Anche al giovedì di settembre ci sarà spazio su RAI3 per il cinema, con un ciclo di Prime Visioni legate al genere “thriller”, nel quale figura anche una miniserie europea di qualità dal titolo “Flesh and Blood”.

Serie Tv Rai 2022/2023

In ambito delle serie tv Rai, Marco Bellocchio firma Esterno notte con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo. Serie che racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. Arriva poi Il nostro Generale (regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin), dedicata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Arrivano anche Sopravvissuti (regia di Carmine Elia) con Lino Guanciale e un cast internazionale e infine, Il commissario Montalbano (regia di Alberto Sironi).

Tornano anche: Mina Settembre (regia di Tiziana Aristarco) con Serena Rossi, i nuovi episodi di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (regia di Francesco Amato). Debutta Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso (regia di Alessandro Angelini), dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo. Tutt’altro mondo narrativo per Il giro del mondo in 80 giorni (regia di Steve Barron, Charles Beeson, Brian Kelly) con David Tennant.

Torna la commedia di Eduardo De Filippo firmata da Edoardo De Angelis: Non ti pago, con Sergio Castellitto. Ancora nel novero del genere civile, Tutto per mio figlio (regia di Umberto Marino) con Giuseppe Zeno. Sul fronte della docufiction arriva Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo (regia di Francesco Miccichè) con Michele Placido, dedicata alla storia del grande imprenditore italiano. Nel daytime, arrivano le nuove puntate per Il Paradiso delle Signore.

In prima serata arriva la settima stagione di Che Dio ci aiuti (regia di Francesco Vicario, Isabella Leoni) e la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco (regia di Luca Miniero) con Luisa Ranieri vicequestore a Bari. Torna con la settima stagione Un passo dal cielo (regia di Enrico Ianniello, Lazlo Barbo) e la seconda stagione per Il commissario Ricciardi (regia di Gianpaolo Tescari), tratto dalle opere di Maurizio de Giovanni con Lino Guanciale. Rocco Schiavone (regia di Simone Spada), dai romanzi di Antonio Manzini, con Marco Giallini.

Tra le novità crime: Mai più come prima (regia di Monica Vullo), da un’idea di Maurizio de Giovanni con il vicequestore Alessandro Scudieri/Francesco Arca. Una serie tutta al femminile invece è Sei donne (regia di Vincenzo Marra) con Maya Sansa.

Sempre sul fronte del crime, Il maresciallo Fenoglio (regia di Alessandro Casale), dai romanzi di Gianrico Carofiglio con Alessio Boni.

Elena Sofia Ricci si reinventa in Teresa Battaglia nel thriller Fiori sopra l’inferno (regia di Carlo Carlei), dal best-seller di Ilaria Tuti. Circeo (regia di Andrea Molaioli) con Greta Scarano si concentra sul processo agli aguzzini del delitto del Circeo (1975). Uno sguardo sul passaggio adolescenziale e l’insidia della droga – siamo nel territorio del coming of age – nella serie Vivere non è un gioco da ragazzi (regia di Rolando Ravello) con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la partecipazione di Claudio Bisio.

La Rai racconterà anche la storia di vite che hanno lasciato il segno di un impegno civile nel cammino del Paese. Tra i nuovi titoli avremo: Fernanda Wittgens (regia di Maurizio Zaccaro) con Matilde Gioli racconta la storia della prima direttrice della Pinacoteca di Brera. Poi la commedia con la collection Purché finisca bene: un matrimonio per finta e per sbarcare il lunario al centro di Se mi lasci ti sposo (regia di Matteo Oleotto); l’arredatrice che diventa colf in La fortuna di Laura (regia di Alessandro Angelini).

I titoli di Rai 2 per la prossima stagione saranno: la terza stagione di Mare fuori (regia di Ivan Silvestrini). La terza stagione de La porta rossa (regia di Gianpaolo Tescari) con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani. Due nuovi titoli in programmazione: The Reunion (regia di Bill Eagles), e Il quinto giorno (regia di Barbara Eder, Luke Watson, Philipp Stölzl).

Su Rai 3 giunge alla stagione XXVI il daily drama Un posto al sole, caposaldo dell’access prime time della Rete. Altra conferma, nel congeniale formato della docuserie, Dottori in corsia 2022 (regia di Giaco- mo Del Buono). Federica Sciarelli racconta le storie dei piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, impegnato nell’accoglienza delle vittime della guerra in Ucraina.

Su RaiPlay debutta Cinque minuti prima (regia di Duccio Chiarini) con Tecla Insolia. Altro titolo in arrivo è Shake – Shakespeare In Teen: gli studenti di un liceo romano rivivono oggi i sentimenti universali di alcune delle più celebri opere di Shakespeare.

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Day Time Rai 1

REAZIONE A CATENA con Marco Liorni in onda tutti i giorni, ore 18.45 – fino al 30 ottobre

L’EREDITA’ con Flavio Insinna, in onda tutti i giorni, ore 18.45 – dal 31 ottobre

UNO MATTINA in onda dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – dal 12 settembre >

STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele in onda dal lunedì al venerdì, ore 9.55 – dal 12 settembre>

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO con Antonella Clerici in onda dal lunedì al venerdì, ore 11.55 – dal 12 settembre

OGGI E’ UN ALTRO GIORNO con Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì, ore 14.00 – dal 12 settembre

LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano in onda dal lunedì al venerdì, ore 17.05 – dal 12 settembre

IL PROVINCIALE con Federico Quaranta in onda il sabato su Rai 1, ore 11.20 dal 10 settembre, e in replica su Rai 2 la domenica, ore 14.00 – dall’11 settembre

LINEA VERDE START e LINEA VERDE EXPLORA con Federico Quaranta in onda il sabato, ore 12.00 dal 17 settembre

LINEA VERDE LIFE con Marcello Masi in onda il sabato, ore 12.20 – dal 17 settembre

ITALIA SI con Marco Liorni in onda il sabato, dal 17 settembre ore 17.00 e dal 19 novembre alle ore 14.00

LINEA BLU con Donatella Bianchi con Fabio Gallo in onda il sabato, ore 14.00 fino al 15 ottobre

LINEA BIANCA con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani In onda il sabato, ore 14.00 – dal 24 dicembre

DOMENICA

PAESI CHE VAI con Livio Leonardi in onda la domenica, ore 09.40 – dal 2 ottobre

DOMENICA IN con Mara Venier in onda la domenica, ore 14.00 – dal 11 settembre

LINEA VERDE con Beppe Convertini e Peppone in onda la domenica, ore 12.20 – dal 18 settembre

DA NOI… A RUOTA LIBERA con Francesca Fialdini in onda la domenica, ore 17.20 – dal 18 settembre

WEEKEND

UNO MATTINA IN FAMIGLIA con Tiberio Timperi e Monica Setta – Ingrid Muccitelli

in onda il sabato, ore 8.35 – dal 17 settembre e la domenica, ore 6.30 – dal 18 settembre

EVENTI SPECIALI

NOSTRA MADRE TERRA con Angelo Mellone in onda su Rai 1 domenica 25 settembre, ore 09.40

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Day Time Rai 2

DAL LUNEDI AL VENERDI

CATERPILLAR A.M. con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni in onda dal lunedì al venerdì alle 07.00 dal 12 settembre

I FATTI VOSTRI con Salvo Sottile con Anna Falchi, Umberto Broccoli, Manuela Aureli, Paolo Fox In onda dal lunedì al venerdì, ore 11.10 – dal 12 settembre

RADIO 2 SOCIAL CLUB con Luca Barbarossa e Andrea Perroni in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45 – dal 12 settembre

BELLAMA’ con Pierluigi Diaco in onda dal lunedì al venerdì, ore 15.15 – dal 12 settembre

NEI TUOI PANNI con Mia Ceran in onda dal lunedì al venerdì, ore 17.00 – dal 12 settembre

SABATO ITALIANO

Contenitore in onda dalle 14.00 alle 16.40 dal 17 settembre con:

ITALIANI FANTASTICI E DOVE TROVARLI con Alessandro Di Sarno

TI SEMBRA NORMALE

TOP con Greta Mauro con la partecipazione di Federico Quaranta e Tinto

DOMENICA

CITOFONARE RAI 2 con >Paola Perego Simona Ventura in onda la domenica, ore 11.15 – dal 18 settembre

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Day Time Rai 3

VORREI DIRTI CHE… con Elisa Isoardi in onda la domenica, ore 15.00 – dall’11 settembre

RIBELLI conEmma D’Aquino in onda il sabato, ore 15.15 – dal 10 settembre

al 1° ottobre

al 1° ottobre TV TALK con Massimo Bernardini in onda il sabato, ore 15.00 – dall’8 ottobre

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Prime Time Rai 1

ACCESS PRIME TIME

SOLITI IGNOTI con Amadeus, in onda tutti i giorni, ore 20.40 dall’11 settembre

PRIME TIME

TALE E QUALE con Carlo Conti in onda da venerdì 30 settembre

ARENA 60 70 80 e 90 con Amadeus, in onda sabato 17 e 24 settembre e sabato 1° ottobre

BALLANDO CON LE STELLE e Ballando on the road con Milly Carlucci in onda da sabato 8 ottobre

DOMENICA IN SHOW con Mara Venier in onda venerdì 16 settembre

SPECIALE SERATA UNICEF – Una sera insieme con Flavio Insinna In onda martedì 1^ novembre

TELETHON SHOW in onda dal 11 al 18 dicembre

SANREMO GIOVANI 2022 con Amadeus in onda lunedì 12 dicembre

L’ANNO CHE VERRA’ con Amadeus In onda il 31 dicembre

GO GIANNI GO con Gianni Morandi In onda lunedì 19 dicembre

DANZA CON ME 2023 con Roberto Bolle in onda domenica 1° gennaio

SECONDA SERATA

PRIX ITALIA in onda il 9 ottobre

ALTRE FASCE

Zecchino Festival, in onda il 18 e 19 novembre alle ore 17.00 e il 20 novembre alle 17.30

TERZA SERATA

S’E’ FATTA NOTTE con Maurizio Costanzo in onda dal 26 settembre il lunedì

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Prime Time Rai 2

ACCESS PRIME TIME

UNA SCATOLA AL GIORNO con Paolo Conticini in onda dal 10 ottobre al 18 novembre

DRUSILLA E L’ ALMANACCO DEL GIORNO DOPO con Drusilla Foer in onda dal 21 novembre dal lunedì al venerdì

PRIME TIME

NUDI PER LA VITA, con Mara Maionchi in onda dal 12 settembre il lunedì e martedì (NOVITÀ)

Sing Sing Sing con Stefano De Martino in onda il lunedì dal 26 settembre al 31 ottobre (NOVITÀ)

NON SONO UNA SIGNORA in onda da lunedì 7 novembre al 5 dicembre (NOVITÀ)

BOOMERISSIMA con Alessia Marcuzzi in onda da martedì 22 novembre (NOVITÀ)

IL COLLEGIO in onda dal 27 settembre

SECONDE SERATE

EPCC su Rai2 con Alessandro Cattelan in onda dal 13 settembre il martedì, mercoledì e giovedì

BELVE con Francesca Fagnani in onda da martedì 25 ottobre il martedì, mercoledì e giovedì

BAR STELLA con Stefano De Martino in onda dal 22 novembre il martedì, mercoledì e giovedì fino al 29 dicembre

Di seguito i programmi tv dell’intrattenimento del Prime Time Rai 3

ACCESS PRIME TIME

BLOB in onda da lunedì 1° agosto al 30 luglio 2023

PRIME TIME