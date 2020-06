In attesa dei Palinsesti 2020/2021 Rai, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni su possibili ritorni e conferme nei programmi di punta dell’azienda di Viale Mazzini. Quasi certo il ritorno di Antonella Clerici, mentre sono sicuramente confermati i programmi di Mara Venier, Milly Carlucci e Carlo Conti.

Palinsesti Rai 2020-2021: il ritorno di Antonella Clerici

I Palinsesti Rai 2020-2021 saranno annunciati mercoledì 1 luglio 2020, ma in questi giorni cominciano a trapelare diverse indiscrezioni sui volti che ci faranno compagnia poco dopo l’estate. L’autunno è alle porte e fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva con Mamma Rai felicissima di riaccogliere in squadra Antonella Clerici. L’amatissima conduttrice, infatti, è pronta a tornare nel daytime con il nuovo programma “La casa nel bosco“, mentre chiude dopo tantissimi anni di successi “La prova del cuoco”. Tra i possibili ritorni anche quello di Alessandro Greco con “Zero e lode“. Il quiz del 2018 potrebbe andare ad occupare lo spazio lasciato libero da “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Palinsesti tv, la Rai che verrà

Aria di novità anche a “La vita in diretta” dove, salvo sorprese, dovremmo ritrovare Alberto Matano da solo. A Lorella Cuccarini, infatti, potrebbe essere affidato il programma della domenica pomeriggio subito dopo “Domenica In”. Tra le novità si vocifera anche il ritorno di Milo Infante con un nuovo talk-show, mentre Simona Ventura è in lizza per ben due nuovi programmi su Raidue.

Confermati e pronti a ripartire: Eleonora Daniele con “Storie Italiane“, Marco Liorni con il suo “ItaliaSì” e la zia Mara Venier regina indiscussa di Domenica In. Anche Bianca Guaccero è confermata alla guida di “Detto Fatto“, mentre Flavio Insinna e Amadeus saranno al timone dei quiz show “L’eredità” e “I soliti ignoti“.

Nella prima serata, invece, pronti a tornare Milly Carlucci con la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” e Carlo Conti con il suo “Tale e quale show“.