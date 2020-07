Oggi 16 luglio 2020 sono stati presentati a Roma nella sala A di Via Asiago, i Palinsesti della Rai Radio Televisione Italiana relativi alla prossima stagione televisiva 2020/2021. La Rai è una rete che spazia, dalla cultura, all’informazione, allo sport, all’intrattenimento e alle serie tv. Non dimenticando i più piccoli con programmi adatti a loro e canali tematici dedicati. Vediamo di capire quali saranno le riconferme e le novità della prossima stagione relative all’intrattenimento in prime-time.

Palinsesti Rai 2020/2021: ecco cosa vedremo nel prime time delle reti

In arrivo come novità assoluta uno show dedicato alla terza età: uno spettacolo di intrattenimento che si chiamerà, The Voice Senior. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, parla di un programma che andrà a caccia del “talento “tardivo” perché nella vita non è mai troppo tardi. Si metteranno in gioco degli Over 60. Rai 1 è la famiglia e l’ha dimostrato durante l’emergenza. La rete è in vantaggio rispetto all’anno scorso. La gente ha stretto un patto con l’ammiraglia. Abbiamo parlato di ragazzi ma le fasce più condizionate dallo stare soli sono stati soprattutto coloro che stanno vivendo il terzo tempo della vita”.

Quindi una nuova versione di The Voice, ma stavolta a mettersi in gioco e presentare il loro talento saranno i nonni. Resta da capire a chi sarà affidata la conduzione, se sempre a Simona Ventura, come la scorsa edizione che era al timone di The Voice, o si penserà a qualche altra conduttrice o conduttore.

Coletta inoltre aggiunge: “La ripresa dell’intrattenimento spero che possa coincidere con la ripresa della vita normale. Il servizio pubblico deve anche fare compagnia”.

Palinsesti Rai 2020/2021: ecco le novità e le riconferme che vedremo

Tra le novità vedremo un nuovo programma di intrattenimento al mezzogiorno che segna il ritorno di Antonella Clerici nella fascia oraria che l’ha vista protagonista per molti anni con La Prova del Cuoco. Come saprete la trasmissione è stata cancellata e al suo posto ci sarà Antonellina, con un nuovo programma che si chiamerà “E’ sempre mezzogiorno”.

Il direttore di Rai 1, inoltre annuncia che ci sarà n nuovo programma dedicato agli uomini – condotto da Nunzia De Girolamo – che in tv sono sempre poco raccontati: Dice Coletta: “In seconda serata, arriverà un esperimento particolare che mi ha molto divertito: Nunzia De Girolamo mi ha portato questo concept di scandaglio del mondo maschile. Sarà un talk dedicato agli uomini che vengono sempre pochi raccontati”.

Mentre il giovedì, in sconda serata, con Amadeus, sarà dedicato alle selezioni per Sanremo che verranno fatte in modo trasparente.

Le riconferme dei programmi tv Rai nella stagione 2020/2021

Tra i graditi ritorni ci sarà Tale e Quale Show, di Carlo Conti programma di intrattenimento e imitazioni musicali del venerdì sera da sempre leader negli ascolti. Durante il periodo post quarantena, Conti è andato bene anche con un format pensato durante il Lockdown, Top Dieci.

Torneranno anche I Soliti Ignoti, anche in prima serata, con sempre al timone Amadeus e anche l’Eredità con Flavio Insinna.

Per quanto riguarda le prime serate: Ballando con le Stelle, con al timone la veterana Milly Carlucci. “Con un nuovo caleidoscopio umano interessante e provocatorio. Ballando con le Stelle è un programma all’insegna dell’inclusione… “

E sempre per quel che riguarda l’intrattenimento, in prime time e anche mattutino Coletta aggiunge:

“l daytime ha le novità maggiori: dopo il Covid, dobbiamo raccontare gli italiani, è necessario che il servizio pubblico lo faccia. Ho scelto di portare a Rai 1 giornalisti interni. Le morning news devono alimentare la voglia di sapere. Tornerà Eleonora Daniele (con Storie Italiane) e Alberto Matano tornerà, da solo, a La Vita in Diretta. Matano tornerà con un linguaggio più contemporaneo. Per quanto riguarda la divulgazione di Rai 1, parlo di Alberto Angela che tornerà con Ulisse. L’informazione avrà una pedina in più: Monica Maggioni tornerà al giornalismo con un programma dal linguaggio raffinato e on the road. Rai 1 deve concentrare la sua attenzione verso la famiglia”.