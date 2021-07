Presentati i palinsesti Mediaset 2021 – 2022, Rete 4 resta quasi invariata nella sua programmazione rispetto al passato. Tra film e trasmissioni di approfondimento politico e giornalistico, la prima serata di Rete 4 ha poche novità in programma rispetto ai mesi scorsi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l’offerta televisiva nelle varie fasce orarie della rete diretta da Sebastiano Lombardi.

Palinsesti Mediaset 2021 2022, Rete 4: tutti i programmi

Nel daytime di Rete 4 è confermata la presenza della giornalista Barbara Palombelli, che oltre a Forum su Canale 5, sarà ancora una volta sempre su Rete 4 alla guida dei suoi due appuntamenti giornalieri Lo sportello di Forum, dalle 14.00 alle 15.30, e Stasera Italia alle 20.30. Il talk politico in access prime time, nel fine settimana passerà poi come di consueto nelle mani di Veronica Gentili. A precedere il talk politico di Rete 4, per tutti gli appassionati delle soap è confermato l’appuntamento per tutti i giorni della settimana con Tempesta d’amore, la soap opera trasmessa su Rete4 dal luglio 2007.

La prima serata di Rete 4

Il lunedì sera tornerà per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la trasmissione Quarta Repubblica condotta dal giornalista Nicola Porro. Il martedì sera invece sarà la volta di Fuori dal coro con il giornalista Mario Giordano.

Per il mercoledì sera è confermato l’appuntamento con Giuseppe Brindisi e con il suo programma Zona bianca. Il giovedì sera, dal prossimo settembre, Paolo Del Debbio tornerà con il suo programma Dritto e Rovescio.

Il venerdì sarà la volta della cronaca nera a farla da padrona con lo spazio dedicato al programma serale Quarto Grado condotto dalla coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La programmazione del fine settimana e quindi del sabato e della domenica sera saranno invece caratterizzati dal grande cinema con in programma un film.