La stagione in corso volge al termine e con l’inizio della stagione calda Mediaset propone il suo palinsesto per le tre reti generaliste: Canale 5, Italia 1 e Rete 4. È ormai noto che in estate le repliche siano in pole position, ma non per Mediaset che propone anche nuovi contenuti. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con i Palinsesti estivi di Mediaset.

Mediaset: i palinsesti estivi, da giugno ad agosto 2021

Intanto vi annunciamo che Mediaset proporrà una nuova serie spagnola del 2011 che si chiama Grand Hotel, ma c’è anche il ritorno del docu-reality dedicato ai sentimenti Tempatation Island condotto da Filippo Bisciglia e la nuova soap turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” con Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano. Ma c’è anche molto altro ancora.

Palinsesti Canale 5: prima serata estate 2021

DOMENICA – nella domenica dei mesi caldi Mediaset propone una serie di film per il ciclo “Storie vere”. Quindi delle pellicole in prima visione tv: come ad esempio, “Conta su di me”, “Ride Like a Girl” e “Imparare ad amarti”.

LUNEDI – per il lunedì sera, ora occupato dalla programmazione de l’Isola dei Famosi, la cui Finale è prevista il prossimo 7 giugno 2021, subentrerà Cesare Bocci con cinque puntate di Viaggio nella Grande Bellezza, sospeso lo scorso gennaio in anticipo per bassi ascolti.

MARTEDI – Debutta in Italia la serie spagnola (datata 2011) Grand Hotel, ambientata nella Spagna del 1905. Il protagonista è un giovane di umili origini, Julio Olmedo che raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, che lavora come direttrice di sala di un Grand Hotel. Ma la sorella è introvabile, ma si cela un mistero dietro la sua scomparsa. La prima stagione è composta da nove episodi.

MERCOLEDI – La serata del mercoledì è dedicata alla grande fiction. Dopo “Buongiorno mamma”, con Raul Bova dovrebbe arrivare un’altra serie “Masantonio – Sezione Scomparsi” con protagonista Alessandro Preziosi nei panni di un investigatore. A seguire, sarà la volta della serie tedesca, “La Casa tra le Montagne”.

GIOVEDI – Il giovedì sera è dedicato al docu-reality sui sentimenti, Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Ma prima è in programma, la terza stagione di New Amsterdam. Tuttavia, Publitalia specifica che la collocazione del reality non è da intendersi definitiva.

VENERDI – Il venerdì sera è dedicata alla nuova soap turca con protagonista Can Yaman, ovvero “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, lunga quattordici episodi. Poi ci sarà Inés dell’Anima Mia, serie in costume tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice cilena Isabel Allende.

SABATO – Serata dedicata all’intrattenimento da definire.

In access prime time, dopo Striscia La Notizia arriva Paperissima Sprint, mentre nel preserale dopo Avanti un altro di Paolo Bonolis (ultima puntata il 30 maggio) arriva lo zio Gerry Scotti con Caduta Libera e, dal 19 luglio, Conto alla rovescia.

Palinsesti Italia 1: prima serata estate 2021

DOMENICA – La domenica sera spazio ai film del ciclo “Comedy USA”.

La domenica sera spazio ai film del ciclo “Comedy USA”. LUNEDI – La serata del lunedì prima un ciclo di film “Fantasy” segue poi il programma musicale “ Battiti Live ”. A seguire, la serie FBI: Most Wanted.

La serata del lunedì prima un ciclo di film “Fantasy” segue poi il programma musicale “ ”. A seguire, la serie FBI: MARTEDI – dopo la fine della programmazione de Le Iene, l’8 giugno l’ultima puntata, la serata continuerà con il ciclo di film “Fantasy ” e la serie Chicago Fire.

dopo la fine della programmazione de Le Iene, l’8 giugno l’ultima puntata, la serata continuerà con il ciclo di ” e la serie MERCOLEDI – Serata dedicata alla “ Commedia italiana”. Segue poi la serie tv Chicago P.D.

Serata dedicata alla “ Segue poi la serie tv GIOVEDI – In programma film “Action”, cui seguirà la serie Chicago Med.

In programma film “Action”, cui seguirà la serie VENERDI – In replica il programma con Roberto Giacobbo “Freedom – Oltre il Confine”.

In replica il programma con Roberto Giacobbo “Freedom – Oltre il Confine”. SABATO – Film per il ciclo “Family”.

Palinsesti Rete 4: prima serata estate 2021

Per quanto riguarda Rete 4, in programmazione una serie di film e telefilm nei giorni di domenica, lunedì, martedì e giovedì. Dopo gli appuntamenti classici delle trasmissioni ancora in corso come Quarta Repubblica, Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio che chiuderanno i battenti l’otto giugno.

Mentre per il mercoledì sera prosegue per tutta l’estate l’appuntamento con Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi.

VENERDI – Dopo Quarto Grado – Le Storie, ritorna in replica nei venerdì di luglio e agosto “Il Terzo Indizio” con Barbara De Rossi.

SABATO – In programma i film e la soap Una Vita.