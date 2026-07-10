Pier Silvio Berlusconi con Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI, ha presentato i Palinsesti Mediaset 2026-2027 durante il consueto appuntamento “Serata con la Stampa 2026”. Ecco cosa vedremo in tv da settembre 2026 e nel prossimo anno.

Palinsesti Mediaset 2026-2027, cosa vedremo in tv

A Cologno Monzese si è tenuto il consueto appuntamento “Serata con la Stampa 2026” di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi con tutti i vertici aziendali ha presentato i Palinsesti Mediaset Autunno Inverno 2026/2027 con tutti i programmi, la serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. Si parte da una grande certezza: Maria De Filippi, regina indiscussa della rete con 5 programmi riconfermati nei palinsesti.

Intoccabili quindi “C’è posta per te“, “Uomini e Donne“, “Amici“, “Tu si que vales“ e “Temptation Island” che registrano ascolti record per la rete. Tra le novità più attese l’arrivo di Milo Infante che bissa su Rete 4 con due programmi: la striscia quotidiana “Ore 11” e un programma in prime time. Non solo, a Mediaset arriva anche Giorgio Panariello protagonista di uno show natalizio dal titolo “Torno a Natale”.

Ampio spazio dedicato alla musica con i concerti di Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia. Non solo, l’evento speciale “Una storia importante” di Eros Ramazzotti in occasione dei 40 anni di carriera del cantautore romano. Da segnalare anche “Dive“, uno show evento dedicato a grandi voci ed icone della musica italiana come Patty Pravo, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Nel 2027, invece, andrà in onda “Pooh un paese mill canzoni“, uno show racconto del costume italiano attraverso le canzoni, mentre Gigi D’Alessio si occuperà della direzione artistica di “Viva Napoli“. Infine confermato Paolo Bonolis al timone di “Taratata” e lo spettacolo di Natale con i tre tenori de Il Volo.

Palinsesti Mediaset 2025-2026: Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi e le novità intrattenimento prime time

I reality show si confermano tra i protagonisti dei Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027 dell’intrattenimento – prime time. Il Grande Fratello Vip, dopo il grandissimo successo con Ilary Blasi, riaccende i riflettori da settembre con una nuova edizione. Confermate anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Dovrebbe tornare anche L’Isola dei Famosi ma non è dato sapere se in prime time oppure solo sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il reality sarà completamente rivoluzionata considerando che non sarà più in diretta, ma bensì registrato visto che sono in corso le registrazioni in nell’arcipelago di Caramoan, situato nelle Filippine con la conduzione di Selvaggia Lucarelli, mentre nel ruolo di inviato c’è Alvin.

Tra le novità del prime time segnaliamo due nuovi programmi: “Club dell’1%“, un game show condotto da Michelle Hunziker, e “El Desafio“, un celebrity show con personaggi famosi sottoposti a prove fisiche e mentali. Confermati: Silvia Toffanin alla guida di “This is me“, Gerry Scotti al timone di “Chi vuol essere milionario – Il torneo” e “La Ruota dei Campioni“, “Scherzi a Parte“, un nuovo show per Pio e Amedeo e la seconda stagione di “Gigi e Vanessa Insieme“.

CANALE 5 – LINE-UP PRIME TIME

Dopo la presentazione dei Palinsesti 2026-2027, ecco nel dettaglio la line up della prima serata – prime time di Canale 5 in partenza da settembre 2026:

Prime time Intrattenimento 2026-2027

Grande Fratello Vip

Zelig

Chi vuol essere milionario – Il torneo

TIM Battiti Live

TIM Battiti Live Spring

TIM Battiti Live Winter

L’Isola dei Famosi

Scherzi a Parte

Club dell’1%

El Desafio

Tu si que vales

Amici

C’è posta per te

Temptation Island

Verissimo

This is Me

Pio e Amedeo

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Super Karaoke

Viva Napoli

La Ruota dei Campioni

Dive

Torno a Natale con Giorgio Panariello

Taratata

Prime Time Canale 5 – Concerti ed Eventi 2026-2027

Irama

Achille Lauro

Emma

Giorgia

Una storia importante – Eros Ramazzotti

Il Volo – Tutti per uno

Festa di Natale – Il Volo

Pooh – Un paese mille canzoni

Palinsesti Fiction Mediaset 2026-2027