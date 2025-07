Pier Silvio Berlusconi con Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo e Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione RTI, ha presentato i Palinsesti Mediaset 2025 – 2026 durante il consueto appuntamento “Serata con la Stampa 2025”. Ecco cosa vedremo in tv da settembre 2025 e nel prossimo anno.

Palinsesti Mediaset 2025-2026, cosa vedremo in tv

“Una graduale e profonda evoluzione”. Pier Silvio Berlusconi ha presentato così i Palinsesti Mediaset 2025 – 2026 con tutti i programmi, la serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. Regina indiscussa si conferma Maria De Filippi che domina la prima rete Mediaset con 4 format campione d’ascolti. Si tratta di C’è posta per te, Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e Temptation Island. Tante le novità nel campo dell’informazione ed attualità con l’arrivo di Gianluigi Nuzzi al timone di “Pomeriggio Cinque”, mentre Bianca Berlinguer raddoppia con “E’ sempre Cartabianca” e un nuovo programma previsto il venerdì in seconda serata. Da segnalare poi Federico Rampini alla guida di “Risiko”, Nicola Porro con un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, alle 19 con “10 Minuti” e sempre su Rete 4 arriva Tommaso Labate con “Real Politik”.

Palinsesti Mediaset 2025-2026: Grande Fratello, Grande Fratello Super Vip e L’Isola dei Famosi

Novità anche per i reality show che secondo Pier Silvio Berlusconi “hanno ancora tanto da dire”. Così doppio appuntamento con il Grande Fratello: a settembre in arrivo la versione NIP condotta da Simona Ventura con “il minor numero possibile di concorrenti”, mentre nel 2026 è previsto il “Grande Fratello Super Vip” affidato ad Alfonso Signorini. Confermata anche L’Isola dei Famosi, ma non è dato sapere se sarà affidata nuovamente alla bravissima Veronica Gentili.

Palinsesti Mediaset 2025-2026: Silvia Toffanin con This Is Me e Verissimo, il ritorno di Scherzi a Parte

Tra le conferme anche il ritorno di Silvia Toffanin con This is me, il programma prodotto da Maria De Filippi. Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin e Maria De Filippi stanno collaborando ad uno speciale Verissimo di 3-4 prime serate con interviste legate anche all’attualità. “La formula dovrebbe essere quella dell’intervista di Maurizio Costanzo” – ha anticipato Pier Silvio Berlusconi. Non mancheranno gli show evento: a cominciare dal programma di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, il ritorno di Pio e Amedeo, uno spettacolo pensato ad hoc per la rete di Andrea Pucci. Previsti anche tre nuovi programmi su Canale 5: You, lo spettacolo sei tu, Il club dell’1% e un Progetto per i bambini. Confermati anche Zelig, Io Canto Family, Chi vuol essere Milionario con Gerry Scotti e il ritorno di Scherzi a Parte affidato a Max Giusti.

Palinsesti Mediaset 2025-2026, cambia l’access prime time. Striscia La Notizia parte a novembre

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, Pier Silvio Berlusconi si è soffermato in particolar modo sull’access prime time. “Canale 5 è in un momento particolare, con un solido e impeccabile daytime, ma un po’ di fatica nell’access e nel preserale” ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi che è attualmente al lavoro con Antonio Ricci per un nuovo percorso di Striscia La Notizia. Il tg satirico, programma cult di Canale 5, prenderà il via a novembre lasciando così spazio ad alcune sperimentazioni annunciate durante la presentazione.

Da settembre, infatti, l’access prime time di Canale 5 per sfidare la concorrenza punta su La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, ma non si escludono variazioni in corsa.

La grande musica su Canale 5: da Vasco Rossi a Laura Pausini

I Palinsesti Mediaset 2025-2026 celebrano anche la grande musica italiana con una serie di eventi che si preannunciano imperdibile. In prima serata su Canale 5 spazio agli eventi di Elisa, Elodie, Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso. Immancabile l’evento dei tre tenori de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di diverse prime serate su Canale 5 tra cui un concerto di Natale.

CANALE 5 – LINE-UP PRIME TIME

Dopo la presentazione dei Palinsesti 2025-2026, ecco nel dettaglio la line up della prima serata – prime time di Canale 5 in partenza da settembre 2025:

Tu si que vales

Amici

C’è posta per te

Temptation Island

Prime time Intrattenimento

Grande Fratello

Io Canto Family

Chi vuol essere milionario – Il torneo

Zelig

Scherzi a Parte

Lo Spettacolo sei tu

Progetto Kids

L’Isola dei Famosi

Grande Fratello Super Vip

Il Club dell’1%

Amici

Verissimo

This is Me

Pio e Amedeo

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Andrea Pucci

Il Volo

You, lo spettacolo sei tu

Prime Time Canale 5 – Eventi 2025-2026

Elisa

Elodie

Umberto Tozzi

Alessandra Amoroso

Una, Nessuna Centomila

Serata Speciale Luciano Pavarotti

Il Volo a Natale

Palinsesti Fiction Mediaset 2025-2026