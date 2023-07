Dalla presentaizone dei palinsesti Mediaset 2023-2024 abbiamo appreso tutti i film che vedremo in onda in prima serata nella prossima stagione televisiva. Con quali pellicole ci emozioneremo, quali, invece, ci faranno vivere avventure sfrenate? Ecco tutti i titoli in programma.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: a casa come al cinema

Per restare a casa, comodi sul proprio divano, ma essere al cinema, basterà sintonizzarsi sulle reti Mediaset. Così come svelato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 – 2024, vivremo entusiasmanti prime serate. Quali film potremo guardare? Tra i titoli vi sono:

Come un gatto in tangenziale 2

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Mollo tutto e apro un chiringuito

Belli ciao

Natale a tutti i costi

Corro da te

I cassamortari

La cena perfetta

Gli idoli delle donne

Fast and Furious 9

Top Gun: Maverick

Assassinio sul Nilo

Tenet

Godzilla vs Kong

Dune

Animali fantastici: i segreti di Silente

Croods 2

Sing 2

Insomma titoli per tutta la famiglia. I più piccolo si divertiranno con Sing 2 mentre i ragazzi con Animali fantastici: i segreti di Silente. Per tutti gli altri vi sono pellicole divertenti e avventurose o gialli capaci di tenere tutti incollati al teleschermo con il fiato sospeso.

Da Fast and Furious 9 a Top Gun

I film più attesi? Sicuramente Fast and Furious 9. Il pubblico ha sempre apprezzato questa serie di lungometraggi rispondendo con ottimi ascolti ad ogni riproposizione delle vecchie stagioni. Altro film? Top Gun. Il sequel del film del 1986 con Tom Cruise, uscito nel 2022, ha appassionato numerosi fan dell’attore. Molti sono corsi al cinema a vedere le nuove prodezze ed ora in tanto attendono con ansia di poterlo vedere anche in tv. Da non sottovalutare vi è anche Tenet.

Si tratta di una pellicola che vanta nel cast: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh e Aaron Taylor-Johnson, la cui trama narra le vicende di un agente segreto che cerca di impedire lo scatenarsi della terza guerra mondiale sfruttando lo scorrere del tempo.