La rivoluzione Mediaset per i Palinsesti 2023-2024 ha confermato il walzer tra i conduttori dell’azienda. Ecco tutti i nuovi conduttori in arrivo sulle reti Mediaset: da Canale 5 a Italia 1 fino a Rete 4. Chi resta, chi arriva e chi è stato tagliato fuori dalla programmazione del prossimo autunno-inverno.

Il Gruppo Mediaset ha presentato a Cologno Monzese il Palinsesto 2023-2024 con tutta l’offerta televisiva in arrivo da settembre 2023 sulle tre principali reti. Tante novità tra i conduttori di Canale 5, Italia 1 e Rete4 pronti a farci compagnia nei prossimi mesi. L’azienda del Biscione ha deciso per la stagione televisiva 2023-2024 di puntare su Enrico Papi. Il conduttore, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, è stato “premiato” con tre programmi. Papi riparte con un nuovo gioco musicale, il cui titolo è ancora da definire, mentre in primavera sarà al timone di un nuovo format televisivo. Infine sarà il conduttore della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Tutti i programmi andranno in onda su Italia 1.

Palinsesti 2023-2024, Maria De Filippi e Gerry Scotti “evergreen”

Tra i conduttori una menzione a parte merita Maria de Filippi, queen indiscussa di Mediaset, che da settembre torna alla conduzione di tre programmi cult: “Uomini e Donne, “Amici” e “C’è posta per te“. Da non dimenticare poi “Tu si que vales” dove ricopre il ruolo di giurata e la nuova edizione di “Temptation Island” ritornata quest’anno su Canale 5 con un boom di ascolti.

Sulla scia del successo, Mediaset ha pensato di realizzare una versione invernale del popolare reality show dei sentimenti che dovrebbe chiamarsi “Temptation Winter” in arrivo a gennaio 2024. Confermatissimo poi Gerry Scotti alla guida di “Caduta Libera“, “Lo Show dei Record” e di una nuova edizione de “La ruota della fortuna“.

Conduttori Mediaset 2023-2024, i confermati e le novità: arrivano Bianca Berlinguer e Myrta Merlino

Tra i conduttori confermati anche Michelle Hunziker, Pio e Amedeo, Silvia Toffanin, Nicola Porro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio. Gianluigi Nuzzi, invece, tornerà alla conduzione di “Quarto Grado“, ma realizzerà anche il nuovo programma “Verità nascoste” sempre per Rete 4.

Tra le novità: l’arrivo di Bianca Berlinguer che, dopo 34 anni di carriera in Rai, ha deciso di lasciare l’azienda di viale Mazzini per lanciarsi in una nuova avventura lavorativa. La giornalista e conduttrice sarà alla conduzione del programma “Anche se stasera Italia non è Berlinguer“. Arriva a Mediaset anche Myrta Merlino che, dopo il grande successo de “L’aria che tira” su La7, prenderà il posto oramai vacante di Barbara D’Urso cancellata da “Pomeriggio Cinque“.

Il futuro incerto di Barbara d’Urso e Ilary Blasi a Mediaset

Il futuro di Barbara D’Urso è ancora da chiarire, anche se il contratto dell’artista è in scadenza a dicembre 2023 e si mormora di un suo passaggio a La7. Infine Veronica Gentili lascia “Controcorrente” su Rete 4 e trasloca, sempre in prima serata, a “Le Iene Show” orfane di Belen Rodriguez.

La showgirl argentina, dopo aver rinunciato a Tu si que vales, è stata tagliata fuori dal popolare programma di Davide Parenti dopo due anni. Belen sarà però impegnata nella nuova stagione di “Celebrity Hunted” su Prime Video. Ancora da chiarire il futuro di Ilary Blasi: sarà o no al timone de L’isola dei Famosi? E soprattutto sarà confermata tra i conduttori di Mediaset? Piersilvio nella conferenza stampa ha anche parlato di un possibile stop di 1 anno per l’Isola.