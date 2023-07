L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha presentato presso gli studi televisivi di Cologno Monzese i palinsesti tv Mediaset 2023 – 2024. Tante le novità in programma che prenderanno il via da settembre.

Palinsesti Mediaset 2023 – 2024, cosa vedremo in tv

Durante la presentazione dei palinsesti 2023 – 2024, Pier Silvio Berlusconi sul palco con Gerry Scotti, ha annunciato la programmazione tv che prenderà il via il prossimo settembre.

Tra le novità della prossima stagione il ritorno de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Temptation Island, oltre alla versione estiva avrà anche una invernale dopo Natale. Ciao Darwin con Paolo Bonolis presente in palinsesto sia in autunno che in primavera. Il Volo saranno in concerto a Natale il 20 ed il 24 dicembre 2023.

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino a Mediaset

Tra le novità in fatto di conduzioni, annunciata Veronica Gentili come nuova conduttrice de Le Iene. Sbarcano a Mediaset Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, la seconda prederà il posto di Barbara D’Urso nel pomeriggio di Canale 5 che sarà in diretta da Roma.

Protagonista della prossima stagione sarà anche Enrico Papi, stando a quanto riportato dai palinsesti tv, il conduttore sarà alla guida di un nuovo gioco musicale su Italia 1, un altro programma sempre su Italia 1 in primavera e alla guida de La Pupa e il Secchione. Per Gianluigi Nuzzi nuovo programma dal titolo Verità nascoste. Annunciato anche quest’anno il reality La Talpa (che non sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi) che dovrebbe arrivare su Italia 1 in primavera.

CANALE 5 – LINE-UP PRIME TIME

Striscia la notizia

Ruota della fortuna DT

Caduta Libera speciali PT

lo canto Generation

Show dei record

Tú sí que vales

C’è posta per te

Amici

Temptation (winter – invernale)

Ciao Darwin

Il Grande Fratello (con Vip e Nip)

L’isola dei famosi

Zelig

Michelle Impossible

Felicissima sera

II Volo

Elisa

Max Pezzali

Berti

Il più grande karaoke d’Italia

Palinsesti ITALIA 1

Le lene

Inside

Nuovo gioco musicale (Papi)

Freedom

La pupa e il secchione

Italia 1 on Stage (Forest, Lipari, Angioni…)

programmi RETE 4

Stasera Italia (Porro – B. Berlinguer – Minzolini)

Quarta Repubblica

Fuori dal coro

Dritto e rovescio

Zona bianca

Quarto grado

Verità nascoste (Nuzzi)

Bianca Berlinguer (titolo da definire)

CINEMA IN PRIMA SERATA

Come un gatto in tangenziale 2

Chi ha incastrato Babbo Natale ?

Mollo tutto e apro un chiringuito

Lasciarsi un giorno a Roma

Belli ciao

Natale a tutti i costi

Corro da te

I cassamortari

La cena perfetta

Gli idoli delle donna

Fast and Furious 9

Top Gun : Maverick

Assassinio sul Nilo

Tenet

Godzilla vs Kong

Dune

The Batman

Animali fantastici i segreti di Silente

Croods 2

Sing 2

CALCIO

Uefa Nations League

Champions League

Coppa Italia

Supercoppa italiana nuova formula

FICTION CANALE 5