Ora che è iniziata l’estate la maggior parte dei programmi televisivi che ci ha tenuto compagnia durante l’inverno va in vacanza, ma ciò non significa che dietro le quinte non si continui a lavorare, anzi. Proprio adesso, nel momento in cui vanno in onda repliche e trasmissioni leggere, si pensa già ai palinsesti autunnali.

Come sapete ci sono molte novità in arrivo: di seguito vi diciamo quali programmi andranno in onda nella stagione 2023-24 su Rete 4.

Palinsesti Mediaset: cosa vedremo su Rete 4 in autunno

Da canale di intrattenimento leggero quale era una volta, ormai da tempo Rete 4 è diventata la rete Mediaset dell’approfondimento a 360°, dalla politica all’attualità, passando per la cronaca nera e la cultura. La stagione 2023-24 si preannuncia carica di idee e novità, ma anche di gradite riconferme. I principali talk show torneranno tutti, non sappiamo se identici o con qualche probabile modifica.

Ci riferiamo a Fuori dal Coro con Mario Giordano, Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, Quarta Repubblica con Nicola Porro e Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio.

Rivedremo anche Quarto Grado, il programma che si interessa dei casi di cronaca nera più clamorosi e discussi d’Italia. Al timone, ancora una volta, dovrebbe esserci Gianluigi Nuzzi.

Le novità

Dopo le vacanze tornerà anche l’appuntamento in access prime time con Stasera Italia, che però avrà una conduzione completamente rinnovata. Dopo varie ipotesi e voci, sembra che al posto di Barbara Palombelli dovrebbero alternarsi Augusto Minzolini e Bianca Berlinguer, fresca di dimissioni dalla Rai. Pare che la giornalista e conduttrice sia la scelta definitiva di Pier Silvio Berlusconi dopo che si era fatto il nome di Nicola Porro (che però sarà sempre a Quarta Repubblica).

A questo punto vi starete chiedendo cosa farà e dove sarà la Palombelli. La ritroveremo ancora una volta a Forum, storica trasmissione di Rete 4 in onda all’ora di pranzo.