Flavio Insinna condurrà un quiz show su La7. Si inizia a delineare il palinsesto dell’emittente per quanto riguarda la stagione 2024-2024 con tanti nuovi volti e programmi che sicuramente cattureranno i telespettatori. Vediamo insieme tutte le novità annunciate.

Flavio Insinna a La7 con ‘Family Feud’: quando in onda

È tempo di conoscere i nuovi palinsesti, 2024-2025, per quanto riguarda La7. La presentazione è avvenuta oggi, giovedì 4 luglio 2024, a Milano. Noi di Superguidatv eravamo presenti e abbiamo ascoltato le novità annunciate dall’editore Urbano Cairo e dal direttore di La7, Andrea Salerno.

Si parte subito con la riconferma di Enrico Mentana (fino al 2024) e con l’annuncio dell’arrivo di un volto molto caro agli italiani, quello di Flavio Insinna. Il conduttore sarà al timone di un nuovo quiz show dal titolo ‘Family Feud‘ (anche se probabilmente il titolo definitivo non sarà questo ndr). Il programma sfiderà molto probabilmente ‘L’eredità‘, in onda in autunno su Rai1, e un quiz show di Canale 5.

“Abbiamo chiuso un progetto pensato da molto tempo. Abbiamo stretto l’accordo con Flavio Insinna per un game show, prima del telegiornale. Da ottobre andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 18.35“.

Il conduttore non avrà un contratto di esclusiva con La7 quindi potrà dedicarsi anche ad altri progetti come per esempio recitare in qualche fiction.

Di cosa parla il nuovo quiz show

Ma di cosa parla questo quiz show? Si tratta dell’adattamento di un format americano che porta l’omonimo nome. Ideato da Mark Goodson, ‘Family Feud’ consiste in una competizione tra due famiglie chiamate ad indovinare le risposte più comuni date durante alcuni sondaggi di opinione. Probabile quindi che assisteremo alla sfida tra famiglie italiane che proveranno a indovinare i gusti e le preferenze dei propri concittadini. Non si sa ancora se ci saranno alcune variazioni nel format per adattarlo alla realtà italiana. La7 punta su questo quiz show che è stato definito dalla rivista ‘TV Guide‘ come uno dei 60 migliori game show di tutti i tempi.