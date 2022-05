Sono stati resi noti i Palinsesti delle reti Mediaset – generaliste e non – per l’estate 2022. Per la precisione parliamo della programmazione che va dal 29 maggio al 3 settembre. Cosa vedremo dunque in estate sulle reti del Biscione? In questo articolo vi diremo i programmi delle reti generaliste, ovvero Canale 5 – ammiraglia – Rete 4 e Italia 1.

Palinsesti Mediaset estate 2022: molte repliche ma anche alcune novità tra le serie tv

I palinsesti estivi delle reti Mediaset che vanno dal 29 maggio al 3 settembre sono visibili sui listini del sito Publitalia ’80. Ci sono tutte le tracce che vanno dal day – time fino alle prime e seconde serate.

Canale 5

Analizziamo nel dettaglio qual è la proposta di canale 5, la rete ammiraglia e punto di riferimento dell’azienda. Come di consueto molte repliche ma anche alcune novità: una di queste è la soap di matrice spagnola “Un altro Domani”, che prenderà lo slot di Uomini e Donne che va in vacanze per tornare poi a settembre.

Nel daytime del mattino: dal lunedì al venerdì continueremo a vedere Federica Panicucci e Francesco Vecchi, alla conduzione di Mattino Cinque news per tutto il mese di maggio. A giugno cambio della guardia: al posto dei due conduttori sopra citati ci sarà Simona Branchetti che terrà compagnia informando il pubblico di canale 5 dalle 8.45 alle 11. Nella stessa fascia oraria, il sabato e la domenica troveremo dei documentari. Seguiranno poi le repliche di Forum fino al sabato mentre alla domenica dalle 11 alle 13 il best of di Mela Verde.

Daytime pomeriggio: dal lunedì al venerdì le soap storiche Beautiful e Una vita a ci si aggiunge, come vi abbiamo accennato sopra una novità: la soap spagnola Un altro Domani. Continuerà quindi, l’appuntamento con Brave and Beautiful, e a seguire una rassegna di film come succede spesso in estate. I film romantici tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher.

Preserale: dopo le 50 puntate inedite del game show “Avanti un altro!” con Bonolis e Laurenti, lo stesso programma verrà riproposto con le repliche in onda 7 giorni su 7.

Access Prime Time: al momento e per tutto il mese di maggio fino all’11 giugno sarà presente nel palinsesto il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Da lunedì 13 giugno ritorna l’appuntamento con Paperissima Sprint.

Prime Time

Lunedì

In prima serata appuntamento con il reality sulla sopravvivenza, L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, che si allunga fino al 27 giugno. Dopo la finale dell’Isola dei famosi 16 si proseguirà con le repliche di Zelig (andato in onda nel 2021) e a seguire dei film.

Martedì

Torna dopo anni di assenza il programma Segreti e Delitti, andato in onda nell’estate 2014 e 2015 e una puntata unica nel febbraio 2019. Torna con una nuova edizione.

Mercoledì

Arrivano due nuove fiction in 1° tv: “l’ora – inchiostro piombo” con Claudio Santamaria e Silvia d’Amico e a seguire “Passaporto per la libertà”.

Giovedì

Al giovedì sera le repliche dell’ultima edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi e poi lo spettacolo di Michelle Hunziker, Michelle Impossible e infine D’IVA con Iva Zanicchi.

Venerdì

Grande attesa per le nuove stagioni delle serie tv: New Amsterdam (quarta stagione) e Gran Hotel (terza stagione).

Sabato

Ancora repliche al sabato sera con lo Show dei Record con Gerry Scotti a seguire dei film.

Domenica

Verranno trasmesse le puntate rimanenti di Avanti un altro (pure di sera) fermato pochi mesi fa.

Italia 1

Su Italia1 di mattina confermati gli appuntamenti con Latte e Cartoni e i telefilm. Nel pomeriggio ancora una conferma: I Simpson, i Griffin, e i Telefilm Action/Crime. Nel preserale ritroviamo N.C.I.S. in versione classica e Los Angeles insieme a CSI Miami.

Per quanto riguarda la prima serata, il prime time dunque la settimana sarà strutturata in questo modo:

Lunedì – decima stagione di Chicago Fire e la sesta di Chicago Med,

Martedì – film e a seguite il programma musicale Battiti Live,

Mercoledì – fil e a seguire l’ottava stagione di Chicago P.D,

Giovedì – la serie TV F.B.I. Most Wanted (2a e 3a stagione),

Venerdì – film,

Sabato – la serie “Superman and Lois” e a seguire family film,

Domenica – le repliche di “Back to school” oltre ad alcuni speciali de Le Iene.

Rete 4

Per quanto riguarda Rete4 al mattino troviamo l’appuntamento con le repliche dei telefilm: Chips, Agenzia Rockford, Hazzard, Carabinieri. Al pomeriggio si prosegue con le repliche de Il Segreto, la Signora in Giallo, Lo sportello di Forum, Hamburg, film del pomeriggio fino all’arrivo del telegiornale.

Per quanto riguarda il prime time la settimana sarà così strutturata:

Lunedì – Quarta Repubblica con Nicola Porro fino al 4 luglio

Martedì – arriva la serie tv Harry Wild ,

, Mercoledì – Controcorrente condotto da Veronica Gentili (il programma sarà in onda anche in access prime time per sostituire Stasera Italia a partire dal 18 giugno 7 giorni su 7),

Giovedì – Dritto e Rovescio e a seguire poi la programmazione di film,

Venerdì – “Quarto Grado – Le storie”; e a seguire le repliche de “Il terzo indizio”.

Sabato – nuovamente film, confermato l’appuntamento di Zona Bianca che dal 4 luglio approderà al lunedì.

Tra i film che saranno trasmessi in prima tv su Rete 4 ricordiamo alcuni titoli:

The Doorman,

USS Indianapolis,

Bastille Day – Il colpo del secolo,

The Bourne Legacy

Napoli Velata di Ozpetek,

La Dea Fortuna

Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandea.

Seguiranno poi: Viaggi di nozze, Johnny Stecchino, Matrimonio alle Bahamas, Innamorato pazzo.

Per quanto riguarda i canali tematici il palinsesto mantiene le line guida del canale. Ad esempio su Cine34, ad esempio, troverete molti film che spaziano dalla commedia a quelli di azione o spionaggio o d’autore. Oppure su Iris potrete vedere dei cicli di film che vanno da quelli d’avventura ai film italiani ed europei così come i Thriller. Insomma non ci sarà da annoiarsi.