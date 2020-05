Salvo Sottile torna in tv con “Palestre di vita“, il nuovo programma di Rai3. Il giornalista e conduttore è pronto a raccontare storie di vita partendo dal rapporto con lo sport e l’attività fisica. Ecco la data di inizio e le anticipazioni della prima puntata.

Palestre di vita su Rai3 con Salvo Sottile

Al via da lunedì 11 maggio 2020 “alle ore 20.20 “Palestre di vita”, il nuovo programma di Salvo Sottile trasmesso su Rai3. A distanza di pochi mesi dallo scoppio di una vera e propria emergenza sanitaria mondiale per via del Coronavirus, le vite dei cittadini in Italia e nel resto del mondo sono cambiate. Tantissime sono le persone che, in questo momento così terribile e di grandissima difficoltà, hanno trovato un appiglio nell’attività sportiva e nello sport.

Per questo motivo, il giornalista e conduttore ha pensato di dar voce alle storie di uomini e donne partendo però dal rapporto con lo sport. Una chiave di lettura diversa, ma che rappresenta i tempi che viviamo. Nell’attesa di poter al più presto tornare tutti “fuori”, il giornalista ha deciso di entrare “a distanza” nelle case di alcuni italiani per raccontare le loro storie. Un incontro “virtuale”, visto che Sottile sarà in videochiamata come richiesto di questi tempi per via del distanziamento sociale.

Palestre di vita, quando lo sport cambia la vita

Il filo conduttore del programma è lo sport capace di migliorare la vita delle persone e durante ogni puntata saranno proposte due storie completamente differenti, ma accomunate dalla passione per lo sport.

Protagonisti della prima puntata di lunedì 11 maggio 2020 sono Diana e Francesco. Diana è una donna di 37 anni e vive a Milano dove ha incontrato l’uomo della sua vita. Oggi però la donna sta affrontando la sfida più grande: la crescita dei suoi due figli. Francesco, invece, è un uomo di 41 anni e vive tra la Sardegna, dove si occupa di una scuola di windsurf per disabili, e Pordenone dove vive il figlio. Due storie diverse non solo geograficamente, ma nel contenuto seppur unite dallo stesso comune denominatore: l’importanza dell’attività fisica.