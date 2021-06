La sua storia d’amore con Serena Enardu ha riempito le pagine dei giornali. Dopo vari tira e molla, Pago ha deciso però di voltare pagina. Ha ricominciato così dalla sua musica affidando le sue emozioni alle parole del nuovo singolo “Parla ancora di noi” uscito lo scorso 14 maggio. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Pago ha raccontato di aver sempre creduto nelle seconde possibilità.

Ha poi parlato della sua esperienza a “Tale e quale show” commentando anche la polemica recente sul blackface. Il cantante Sardo ha partecipato in questi anni ad alcuni reality. Ricordiamo la sua avventura a “Temptation Island” e anche al “Grande fratello Vip”. Gli chiediamo se si sia sentito snobbato dal mondo della musica e a tal proposito ci ha rivelato un interessante e inedito retroscena: “Se non fai musica, il mondo della musica ti penalizza. Sono stato già penalizzato dopo la mia partecipazione a Music Farm che era un programma musicale. In quell’occasione mi erano arrivate delle voci in cui mi era stato detto che c’erano delle difficoltà ad arrivare nelle radio”.

Rimanendo in tema reality, ci ha svelato che gli piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi. E sul possibile ingresso di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento anche perché lei ha già partecipato all'”Isola dei Famosi” tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi”.

Intanto, Pago è in giro con il suo tour promozionale in attesa che riaprano i teatri per portare in scena lo spettacolo “Il protagonista”. Un’occasione, dice, per far conoscere le sue mille sfumature di artista.

Pago, l’Intervista esclusiva

Pago, è uscito il nuovo singolo “Parlo ancora di noi”. Com’è nato questo brano?

E’ nato dall’idea dell’autore Gabriele Oggiano. Mi ha fatto ascoltare il brano e mi ha subito convinto. L’abbiamo scritta a quattro mani e parla di una storia d’amore.

Ho letto che prima di scrivere questo brano eri indeciso se parlare o meno di amore. Di cosa avevi paura?

Di amore e di sentimenti se ne parla molto spesso nelle canzoni. D’altronde l’amore è anche il fulcro della vita. Ero indeciso perché quando si cerca di discriminare un amore, non importa se etero o omosessuale, viene tolto il diritto di parola. Stavo per fare il gioco di chi discrimina ma fortunatamente sono tornato sui miei passi perché dell’amore si deve avere il coraggio di parlarne liberamente.

Nella tua vita, cosa ti ha dato l’amore e cosa invece ti ha tolto?

In amore ho sempre provato emozioni intense che non potrò dimenticare mai. Paradossalmente l’amore fa anche male ma è un dolore che puoi provare solo se nutri un sentimento profondo.

Nel brano si avverte anche un po’ di nostalgia per gli amori vissuti. Credi nelle seconde possibilità?

Credo nelle seconda, terza, quarta possibilità. Non esistono delle regole. Mi sono sposato due volte con la mia ex moglie e ci ho riprovato anche nella mia ultima storia d’amore con Serena. Riprovarci è anche un atto di coraggio.

Ad oggi, il tuo cuore batte per qualcuno?

Per mio figlio.

Intanto a “Tale e quale Show” sei stata una vera rivelazione tanto che hai vinto l’edizione. Cosa ti ha lasciato quell’esperienza?

Dal punto di vista artistico è stata un’esperienza immensa perché ho dovuto fare i conti con la parte teatrale che non avevo mai avuto modo di affrontare. Entrare nei panni di un personaggio è stato complicato. Mi sono messo alla prova perché volevo capire dove potessi arrivare con le mie capacità. Sono stato davvero felice per averlo fatto.

Cosa pensi della polemica sul blackface?

Mi è dispiaciuto molto che si sia venuta a creare questa polemica. Il fatto che si possa pensare che un imitatore possa denigrare un artista perché di colore mi sembra una cosa molto stupida. In base a questo ragionamento non si dovrebbe imitare chi ha gli occhi azzurri o chi è biondo. Proprio perché non ci sono differenze una persona dovrebbe essere libera di imitare chiunque. Penso che questa sia una ghettizzazione.

Il fatto di aver partecipato ai reality ti ha fatto sentire snobbato dal mondo della musica o comunque ti sei sentito penalizzato?

Se non fai musica, il mondo della musica ti penalizza. Sono stato già penalizzato dopo la mia partecipazione a Music Farm che era un programma musicale. In quell’occasione mi erano arrivate delle voci in cui mi era stato detto che c’erano delle difficoltà ad arrivare nelle radio. In Italia si tende a catalogare troppo gli artisti. Mi è dispiaciuto anche perché un artista può essere libero di cimentarsi in più cose.

Intanto da alcune indiscrezioni che girano sembra che Miriana Trevisan possa essere una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come commenti questo rumor? Da ex concorrente, che consiglio le daresti?

Non so se questa notizia sia vera o meno. Penso che lei sia più esperta di me per quanto riguarda la televisione. Ha trent’anni di carriera alle spalle. Non penso di poterle dare qualche suggerimento anche perché lei ha già partecipato all'”Isola dei Famosi” tanto tempo fa. Per me l’importante per affrontare quel tipo di programma è essere se stessi.

Tornando indietro, lo rifaresti? Con il bagaglio di oggi pensi che vivresti quell’esperienza in modo diverso?

Con il bagaglio di oggi penso che qualsiasi esperienza, compresa quella del Grande Fratello Vip, possa essere diversa. Ho affrontato tutti i programmi essendo me stesso, senza mai fingere nulla. Ognuna delle esperienze che ho fatto mi ha lasciato un segno che mi porterò dietro per sempre.

Si era fatto tempo fa anche il tuo nome per “L’Isola dei Famosi”. Sei un tipo temerario? L’idea ti solleticherebbe o con i reality hai chiuso?

Ho fatto tanta TV ma devo confessarti che “L’Isola dei Famosi” è un programma che da sempre mi affascina. Mi piacerebbe capire quali sono i miei limiti e dove posso arrivare considerando che è un reality avventuroso. Se però la proposta non arriva non me ne faccio un problema.

Il tuo prossimo obiettivo?

Al momento sono concentrato sull’uscita del singolo e a fine estate uscirà un altro brano. Dopo uscirà un mio progetto discografico che rappresenta per me una rinascita. Sono già in tour promozionale e mi sto esibendo con tutte le varie precauzioni. Sto aspettando che riaprano i teatri. Infatti, sono pronto a debuttare insieme ad una band nello spettacolo “Il protagonista” in cui verrà fuori il Pago cantante, cantautore, attore e comico.