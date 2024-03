Se ti piace metterti in mostra e far ridere gli altri, allora Oversympathy è lo spettacolo che fa per te. È tutto pronto per una nuova forma di intrattenimento che è basata sull’open mic e che vedrà come presentatore Frank Matano. Vediamo insieme in cosa consiste e quali saranno le tappe.

Oversympathy, a maggio parte lo show basato sull’open mic con Frank Matano

Anche in Italia ormai sono sempre più di moda gli open mic, ossia spettacoli dal vivo in cui persone comuni e artisti salgono su un palco e si esibiscono davanti ad un pubblico, con un microfono aperto. A maggio partirà un nuovo show di intrattenimento che prende il nome di OVERSYMPATHY e che open mic. Obiettivo di questo progetto, il cui format originale è prodotto da Vivo Concerti e Newco Management, è quello di far esibire persone che pensano di ‘essere divertenti’. Ideato da Frank Matano, sarà proprio l’attore a presentare gli spettacoli che andranno in scena nei principali club di Roma, Milano e Torino per scovare le persone più ‘simpatiche’ d’Italia.

Ma come funziona Oversympathy? I performer non dovranno essere oversympathy, cioè non dovranno ‘strafare’ durante il loro show comico, pena essere eliminati. Ogni spettacolo avrà sette artisti che si esibiranno sul palco, estratti casualmente tra quelli precedentemente registrati e che nei pochi minuti che avranno a disposizione dovranno cercare di far ridere il pubblico. Non ci sono limiti e ogni performer potrà scegliere l’argomento e le modalità che vuole. Frank Matano sarà accompagnato sul palco da due ospiti, diversi per ogni serata, che insieme a lui costituiranno la giuria che valuterà le esibizioni e deciderà chi saranno gli aspiranti comici a cui assegnare le tre sedie presenti sul palco. I tre comici selezionati dovranno sfidare il campione in gara che cercherà di difendere il titolo e non farsi eliminare.

Le tappe dello show comico

Saranno nove le serate in giro per l’Italia. È possibile acquistare i biglietti in prevendita a partire da martedì 19 marzo su ticketone.it e dal 24 marzo nei punti vendita autorizzati. Per tutte le informazioni sulla modalità di registrazione e partecipazione allo show, basta consultare il sito www.oversympathy.com.

Queste le date e i club dove si svolgeranno gli spettacoli:

ROMA – LARGO VENUE – 6/7/8 MAGGIO

MILANO – SANTERIA TOSCANA 31 – 17/19/26 MAGGIO

TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR – 28/29/30 MAGGIO

Le nove serate saranno registrate e poi disponibili successivamente sul canale youtube di Frank Matano. Come spiegato dall’organizzazione, bisogna fare attenzione a dove acquistare i biglietti e affidarsi solo ai circuiti di biglietteria autorizzati presenti nei comunicati ufficiali.