Con la conclusione della fase a gironi, si è definito dunque il tabellone per gli ottavi di finale Europei 2021 (Euro 2020). L’Italia di Roberto Mancini presente nel prossimo turno, dopo aver chiuso il gruppo A con punteggio pieno, si appresta ad affrontare l’Austria di Franco Foda. Il match si disputerà al Wembley Stadium di Londra sabato 26 giugno 2021. La partita Tra Italia e Austria sarà trasmessa anche da Rai 1 a partire dalle ore 21.00. Ma vediamo tutti gli incontri in programma in TV.

Ottavi di finale Europei 2021: tutte le info sulle gare

La Spagna di Luis Enrique giocherà invece contro la squadra vice campione in carica: la Croazia. Nulla da fare invece per l’Ungheria di Marco Rossi. Un gol di Goretzka nei minuti finali di gioco non ha permesso loro di passare il turno. Il big match sarà, dunque, al Wembley Stadium martedì 29 giugno con l’Inghilterra che se la vedrà contro la Germania. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, invece, affronterà il Belgio. Ma andiamo a vedere come si è composto il tabellone.

Il programma completo degli ottavi degli Europei 2021

Sabato 26 giugno alle ore 18.00

Galles-Danimarca (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

Sabato 26 giugno alle ore 21.00 su Rai 1

Italia-Austria (Wembley Stadium, Londra)

Domenica 27 giugno alle ore 18.00

Olanda-Repubblica Ceca (Puskas Arena, Budapest)

Domenica 27 giugno alle ore 21.00 su Rai 1

Belgio-Portogallo (Estadio de la Cartuja, Siviglia)

Lunedì 28 giugno alle ore 18.00

Croazia-Spagna (Parken Stadium, Copenaghen)

Lunedì 28 giugno alle ore 21.00 su Rai 1

Francia-Svizzera (National Arena, Bucarest)

Martedì 29 giugno alle ore 18.00

Inghilterra-Germania (Wembley Stadium, Londra)

Martedì 29 giugno alle ore 21.00 su Rai 1

Svezia-Ucraina (Hampden Park, Glasgow)

Dove vedere in tv gli ottavi degli Europei 2021

Gli ottavi di finale di Euro 2020, come detto, sono previsti tra le ore 18.00 di sabato 26 giugno e le ore 21.00 di martedì 29 giugno 2021(ultimo match che chiuderà gli ottavi sarà Svezia-Ucraina).

Tutti i match saranno visibili in esclusiva su Sky (che ne detiene in toto i diritti), mentre sulla Rai (precisamente su Rai 1) sarà trasmessa, ogni giorno, la partita delle ore 21.00. Per quanto riguarda lo streaming, invece, ci sono le due piattaforme Sky e Rai, precisamente SkyGo, Now o RaiPlay.