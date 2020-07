Oscuro desiderio su Netflix: trama e cast della serie Tv messicana

Intrighi, passioni e thriller: arriva Oscuro desiderio su Netflix, la nuova serie Tv messicana destinata a diventare il guilty pleasure dell’estate 2020. Dopo l’incredibile successo di 365 giorni, il film erotico ribattezzato “il Cinquanta sfumature in salsa polacca”, non poteva mancare anche la risposta made in Mexico. La prima stagione di Oscuro desiderio (in lingua originale Oscuro deseo racconta la relazione extraconiugale tra un’avvocatessa matura di nome Alma e un ragazzo molto più giovane di lei, Darío. Se di solito il piccolo e grande schermo ha sempre narrato storie in cui l’uomo ha una relazione con una donna molto più piccola, Oscuro desiderio ribalta questo stereotipo. La prima stagione è disponibile su Netflix dal 15 luglio.

Oscuro desiderio su Netflix: la trama della serie Tv

Alma Solares è una brillante avvocatessa con una vita privata e professionale apparentemente appagante; insegna legge ed è sposata con Leonardo, un giudice che in realtà nasconde molte verità. Hanno una figlia, Zoe. Durante un fine settimana in compagnia della sua migliore amica, reduce da un difficile divorzio, Alma incontra per puro caso Darío, un giovane che ha 15 anni meno di lei. Tra loro scoppia la passione, che si consuma nell’arco di 48 ore. Una storia extraconiugale destinata a terminare là, ma non sarà così.

Alma torna a casa intenzionata a troncare quel rapporto e nascondere il tradimento, ma Darío comincerà ad ossessionare la donna, piombando inavvertitamente nella sua vita con l’intento di perseguitarla. Le cose si complicano quando entra in gioco Esteban, un investigatore privato chiamato per smascherare il tradimento di Alba. Un gioco intrigante che rischia di fare le sue vittime: come finirà questo pericoloso gioco? Alma riuscirà a sfuggire dal suo giovane stalker?



Oscuro desiderio: il cast e i personaggi della serie messicana

Maite Perroni interpreta la protagonista, l’avvocatessa quasi quarantenne Alma Solares; Alejandro Speitzer è invece Darío, amante di Alma. Nel cast di Oscuro desiderio anche Regina Pavòn nel ruolo di Zoe, figlia di Alma e Leonardo; Erik Hayser interpreta l’investigatore privato Esteban; María Fernanda Yepes Alzate è Yepes; infine Jorge Poza veste i panni di Leonardo, il marito di Alma.