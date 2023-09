Sono 12 i film italiani in lizza per essere candidati agli Oscar 2024 per rappresentare il nostro Paese nella categoria ‘International Feature Film Award’. Le pellicole sono state distribuite nel periodo compreso tra il primo dicembre 2022 e il 31 ottobre 2023. Scopriamo insieme quali sono.

Oscar 2024, tra i film candidati anche Stranizza D’amuri con Samu Segreto

Sono 12 le pellicole selezionate tra cui bisognerà scegliere il film indicato a rappresentare il nostro Paese agli Oscar. Quello favorito è ‘Io Capitano‘ di Matteo Garrone che ha ottenuto anche il Leone d’argento, premio per la miglior regia, alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. In pole ci sono anche ‘Il Sol Dell’Avvenire’ di Nanni Moretti, ‘Rapito‘ di Marco Bellocchio e ‘Il ritorno di Casanova‘ di Gabriele Salvatores. Tutti registi già affermati e con una lunga carriera alle spalle.

Tra i candidati spicca ‘Stranizza d’Amuri‘ che vede l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello. Il cast del film è composto anche da Samu Segreto, ex ballerino di Amici. La pellicola aveva ottenuto già due nastri d’argento:“A Giuseppe Fiorello, miglior esordio alla regia. Premiato anche con il Nastro della legalità e per i due giovani protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro”.

La lista, in ordine alfabetico, dei 12 film italiani in lizza per gli Oscar 2024

C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi

GRAZIE RAGAZZI di Riccardo Milani

IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores

IL SOL DELL’AVVENIRE di Nanni Moretti

IO CAPITANO di Matteo Garrone

L’ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher

LA TERRA DELLE DONNE di Marisa Vallone

MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia

NOI ANNI LUCE di Tiziano Russo

RAPITO di Marco Bellocchio

STRANIZZA D’AMURI di Giuseppe Fiorello

I prossimi passi

Il 20 settembre, la commissione di selezione, istituita presso l’ANICA su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, voterà il film candidato per l’Italia. Il 21 dicembre invece ci sarà l’annuncio delle shortlist ma si dovrà attendere il 23 gennaio 2024 per le Nomination. La cerimonia degli Oscar 2024, giunta alla 96esima edizione, si terrà a Los Angeles il prossimo 10 marzo 2024.