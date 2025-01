Nella giornata del 23 gennaio sono stati annunciati i film candidati agli Oscar 2025. Tra i numerosi titoli, alcuni sono attualmente al cinema (o usciranno prossimamente), mentre altri, come The Substance, faranno ritorno in sala. In quest’articolo vi sveliamo invece quali sono quelli già disponibili su alcune delle piattaforme on demand più popolari.

Dove vedere i film candidati agli Oscar 2025 sui servizi on demand

Tra i film candidati agli Oscar 2025 alcuni sono già disponibili su Sky Cinema e NOW.

È infatti già presente nel catalogo The Apprentice – Alle origini Di Trump, film sul Presidente Americano che è valsa la nomination a Sebastian Stan come Miglior Attore Protagonista, e a Jeremy Strong come Miglior Attore Non Protagonista per il ruolo dello spietato avvocato Roy Cohn. Troviamo poi anche Dune – Parte Due, secondo capitolo della visionaria saga di fantascienza firmata da Denis Villeneuve, che ha ottenuto cinque nomination: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

Anche su Sky Primafila ci sono altri film candidati. È presente infatti Il Robot selvaggio, pellicola d’animazione che ha ottenuto tre nomination. Ci sono poi altri due titoli disponibili anche su Disney+: Il Regno Del Pianeta Delle Scimmie, con una nomination, e Inside Out 2, secondo capitolo del film Disney Pixar, anch’esso con una nomination.

Il 27 gennaio arriva, sempre su Sky PrimaFila, Alien: Romulus, l’ultimo film del celebre franchise candidato nella categoria Migliori effetti visivi, anche questo già presente su Disney+. Nella stessa data sarà disponibile anche Il Gladiatore II, che ha ottenuto una nomination nella categoria Migliori costumi.

Infine, il 20 febbraio, debutterà uno dei film più amati degli ultimi mesi. Tra i protagonisti di questa edizione degli Oscar c’è infatti Wicked, pellicola musical con Cynthia Erivo e Ariana Grande, che ha ricevuto ben 10 nomination.

Su Netflix invece, è già possibile vedere Wallace & Gromit – Le piume della vendetta, titolo che ha ricevuto la candidatura come Miglior Film d’animazione. Ma anche The Six Triple Eight, con una nomination per Miglior canzone originale con il brano The Journey. Infine, The Only Girl in the Orchestra, candidato come Miglior cortometraggio documentario.

Su Mubi, piattaforma dedicata principalmente al cinema d’autore, c’è invece The Girl with the Needle, candidato come Miglior film internazionale.