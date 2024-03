Oscar 2024, è il cane Messi il vero protagonista. Ha avuto luogo stanotte la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024. Una serata che da sempre è sinonimo di celebrità, con le star del cinema e della musica riunite sotto il tetto del Dolby Theatre di Los Angeles, tra red capert, look ed esibizioni. Una notte che ha visto protagonisti personalità come l’attore John Cena che si è presentato nudo sul palco. La vera star però, che ha catturato l’attenzione di molti è un cane. Si tratta di Messi, il co-protagonista del film Anatomia di una caduta della regista Justine Triet – che ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Dopo aver trovato posto in platea, Messi ha catturato l’attenzione di tutti.

Oscar 2024, il cane Messi applaude in platea

Il cane Messi ha preso parte alla lunga notte degli Oscar 2024 dopo le polemiche della vigilia secondo cui il co-protagonista di Anatomia della Caduta, film diretto dalla regista Justine Triet, sarebbe stato bandito dalla serata degli Academy Awards.

All’inizio della cerimonia, Messi viene salutato dal conduttore Jimmy Fallon e, inquadrato più volte dalle telecamere, si vede che in un momento particolare della serata il cane è intento ad applaudire. Il video mentre applaude diventa subito virale.

Ovviamente, si tratta di un finto applauso. In alcune immagini riprese da un’angolatura diversa, si vede che non è il cane che applaude, ma quelle che si muovo sono due zampe finte che sono state posizionate in modo da far sembrare vera la scena del cane Messi che applaude durante la premiazione.

MA MESSI STA APPLAUDENDO È UN UMANO pic.twitter.com/wd7Cm0JIg4 — giemme (@bragherissima) March 10, 2024

Chi è il cane Messi di “Anatomia di una caduta”? Le polemiche

Messi è un border collie ed è un attore co-protagonista del film Anatomia di una caduta, diretto dalla regista francese Justine Triet che ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Alla vigilia della lunga notte degli Oscar 2024, la notizia della possibile partecipazione del cane Messi alla cerimonia ha creato diverse polemiche.

Alcuni sceneggiatori e addetti ai lavori candidati nelle varie categorie si sono opposti alla partecipazione del cane alla serata. Il motivo starebbe nel fatto che la presenza dell’animale potesse attirare troppa attenzione su Anatomia di una caduta, portando così a favoritismi nella votazione. Alla fine è stato permesso al cane Messi di essere tra il pubblico degli Oscar 2024 e assistere alla cerimonia seduto in platea.

