A Hollywood è tutto pronto per la notte più attesa dell’anno, quella in cui verranno assegnati gli Oscar. Con quella del 2023, la kermesse giunge alla sua novantacinquesima edizione. Se nel 2022 a tenere banco è stato soprattutto il clamoroso schiaffo di Will Smith a Chris Rock, quest’anno ci si attende che, finalmente, il centro dell’evento torni ad essere il cinema. Il migliore del mondo. Di seguito vediamo quali sono i 10 film che si sono conquistati la nomination per aggiudicarsi la statuetta per il Miglior Film.

Oscar 2023: i 10 film che si contenderanno la statuetta più ambita

Saranno 10 le pellicole che si contenderanno l’Oscar 2023 per il Miglior Film.

Questi i titoli in nomination:

Tár (di Todd Field , con Cate Blanchett )

(di , con ) Elvis (del regista australiano Bazz Luhrmann , con Austin Butler e Tom Hanks )

(del regista australiano , con e ) The Fabelmans (il film più personale di Steven Spielberg )

(il film più personale di ) Gli spiriti dell’isola (scritto e diretto da Martin McDonagh , con Colin Farrel e Brendan Gleeson )

(scritto e diretto da , con e ) Top Gun: Maverick (remake del cult datato 1986, prodotto e interpretato da Tom Cruise )

(remake del cult datato 1986, prodotto e interpretato da ) Triangle of Sadness (con Harris Dickinson e Charlbi Dean )

(con e ) Everything Everywhere All at Once (scritto e diretto dai The Daniels , ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert )

(scritto e diretto dai , ovvero e ) Avatar: La via dell’acqua (di James Cameron , con Sam Worthington e Zoe Saldana )

(di , con e ) Women Talking – Il diritto di scegliere (di Sarah Polley )

(di ) Niente di nuovo sul fronte occidentale (di Edward Berger).

Quando e dove seguire l’evento

La notte degli Oscar non è l’evento del cinema più atteso soltanto da attori e registi, ma anche dai tantissimi appassionati di tutto il mondo. L’Italia non fa eccezione ed anche per questa edizione 2023 ci si aspetta un gran numero di telespettatori incollati allo schermo per assistere in diretta alla premiazione.

Per tutti coloro che non volessero perdersi la manifestazione, ricordiamo che la notte degli Oscar andrà in onda su Sky Cinema e Tv8 Domenica 12 Marzo a cominciare dalle ore 23.15.