Oscar 2020, nomination l’elenco completo: da Scorsese a Tarantino

Ecco l’elenco dei papabili vincitori dell’Oscar 2020. Chi ha ricevuto una prestigiosa nomination? L’edizione numero 92 degli Academy Awards, che si terrà il prossimo 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles, si preannuncia molto interessante. Scorsese e Tarantino avranno più possibilità di tutti di tener stretta fra le mani una delle statuette più sognate e desiderate di tutti i tempi. Il film Joker, di Todd Phillips, già vincitore del Leone d’oro a Venezia ha ricevuto ben undici nomination fra cui spicca anche quella di Joaquin Phoenix come miglior attore.

Oscar 2020 nomination: le prime categorie

Quale film si aggiudicherà l’Oscar? Quale pellicola entrerà nell’Olimpo? Finalmente sono stati annunciati i vari nominati. Ecco l’elenco.

Fra i film in gara, per ricevere il titolo di miglior film, vi sono: Le Mans 66. La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, C’era una volta …a Hollywood e Parasite.

Seconda categoria, non meno importante, quella di miglior regista. A ricevere le nomination sono stati: Bong Joon-ho per Parasite, Sam Mendes per 1917, Todd Phillips per Joker, Martin Scorsese per The Irishman e Quentin Tarantino per C’era una volta … a Hollywood.

Oscar 2020 nomination: attori e attrici in lizza per la Statuetta

Passiamo dunque ad una delle categorie che interessano maggior mente i fan, quella di miglior attore. A ricevere una prestigiosa nomination vi sono: Antonio Banderas per Dolor y gloria, Leonardo DiCaprio per C’era una volta …a Hollywood, Joaquin Phoenix per Joker, Jonathan Pryce per I due papi e Robert De Niro per The Irishman.

Riuscirà Di Caprio a tornare sul pulpito e a ringraziare parenti, amici, colleghi e fan per la vittoria? Ormai tutti sperano per il bellissimo e bravissimo attore che, dopo averla a lungo desiderata, ha vinto solo una statuetta.

A chiudere l’elenco dei nominati nella categoria miglior attore vi è infine Adam Driver per Marriage Story.

Come miglior attrice, invece, sono state nominate: Scarlett Johansson per Marriage Story, Saoirse Ronan per Little Women, Charlize Theron per Bombshell, Renee Zellweger per Judy ed infine Cynthia Erivo per Harriet.

Fra le nomination per miglior attore non protagonista troviamo invece: Brad Pitt per C’era una volta a Hollywood, Tom Hanks per A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins per The Two Pope, Al Pacino per The Irishman e Joe Pesci per The Irishman.

Come miglior attrice non protagonista, invece: Laura Dern per Marriage story, Kathy Bates per Richard Jewell, Margot Robbie per Bombshell, Scarlett Johansson per Jojo rabbit e Florence Puigh per Little woman.

Le altre categorie e le varie nomination

Per miglior film internazionale sono in gara: Corpus Christi della Polonia, Honeyland della Macedonia, Les Miserables della Francia, Dolor y gloria della Spagna e Parasite della Corea del sud. A bocca asciutta l’Italia.

A contendersi la vittoria per miglior sceneggiatura originale saranno, invece: Rian Johnson per Knives Out, Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns per 1917, Noah Baumbach per Marriage Story, Quentin Tarantino per C’era una volta …a Hollywood e Bong Joon-ho per Parasite. Al contrario per miglior sceneggiatura non originale vi sono: Steven Zaillian, Todd Phillips e Scott Silver, Taika Waititi, Greta Gerwig e Anthony McCarten.

Fra i nominati per miglior colonna sonora possiamo leggere i nomi di: Hildur Guðnadottir per Joker e Alexandre Desplat per Little Women. Oltre a loro: Randy Newman per Marriage Story, Thomas Newman per 1917 e John Williams per Star Wars: The Rise of Skywalker.