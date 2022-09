Oroscopo Paolo Fox di sabato 24 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Dal punto di vista sentimentale se una persona non è quella giusta, se ci sono stati problemi bisognerà stare attenti perché Ottobre sarà un mese che non permetterà repliche. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare cercate di concluderla entro questo sabato, domenica potrebbe essere una giornata un po’ faticosa ma la fatica di questi giorni sarà premiata. Giove nel segno realizza una piccola grande aspirazione. Questo è un momento in cui la forza non manca.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questo è certamente un cielo di recupero; Urano nel segno da molti anni ha spinto a portare avanti delle trasformazioni grandi. Più ci avviciniamo al prossimo anno e più ci sarà forza e vigore, è assicurata una grande capacità d’azione. Dopo un mese molto pesante o comunque confuso per i sentimenti come quello di agosto, sta per arrivare un ottobre migliore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa giornata parla ancora di piccoli pensieri da superare ma certamente avete una grande grinta quindi nonostante le preoccupazioni siete sempre in vantaggio. Non è un periodo facile nei rapporti con gli altri proprio perché voi avete tante idee e non sempre gli altri vi accolgono favorevolmente. Questo è un fine settimana di emozioni e chiarimenti quindi anche se qualcosa non va per il verso giusto, è molto importante sviluppare dei progetti di lavoro che siano stimolanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ importante che voi nati del segno ritroviate serenità, non bisogna aspettare che siano gli altri a dare input positivi, la prima cosa da riconquistare è l’equilibrio interiore. Giove contrario ha rimesso in discussione tutta la situazione lavorativa. Se c’è da parlare d’amore è meglio farlo subito rispetto alla giornata di domenica questo sabato assicura maggiore comprensione secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Avete voglia di apparire ed essere protagonisti, Giove favorevole permette di stare al centro dell’attenzione. E’ facile che anche nell’ambito del lavoro ci siano più cose da fare. Chi ha una passione deve chiedersi se davvero la desidera perché a volte il Leone si concede a metà e magari si accontenta di circondarsi di ammiratori senza concedere nulla di più.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La grande forza che arriva da Venere e dalla Luna in questa giornata di sabato va sfruttata al meglio. Si aprono orizzonti importanti. Siete da sempre appassionati non solo alla ricerca interiore ma anche ad una sorta di indagine psicologica che riguarda le persone che vi circondano. Attenzione che qualcuno non approfitti della tua capacità logica e buona volontà. Scegliete bene le vostre alleanze e amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Alcune brutte esperienze o situazioni pesanti vissute negli scorsi mesi vi hanno insegnato quanto sia importante “mordere la vita” perché ogni giorno è prezioso. La Luna domani sarà positiva. Anche Venere dal 29 torna positiva e permette qualcosa di più. Non bisogna avere rimpianti in amore, bene concedersi liberamente all’amore, anche nel caso in cui ci sia stata una crisi secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Di recente siete particolarmente riflessivi, soprattutto in amore. E’ importante adesso riequilibrare gli animi Cercate di capire cosa volete realmente. Lasciatevi andare di più. Relax. Vi fate troppi film, dovete vivere più tranquillamente e serenamente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente ritrovate la pace e la serenità. Un fine settimana positivo, dunque, dopo aver vissuto momenti difficili, anche contro la vostra volontà. Siete stati nei giorni scorsi molto turbati e confusi, sia in amore che per questioni riguardanti la casa. Basta pensare al passato, sguardo rivolto al futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Gli ultimi giorni sono stati frenetici e questa settimana potrebbe essere iniziata in maniera un pochino pesante perché lunedì e martedì c’è stata una Luna opposta e quindi qualcuno ha dovuto pensare di più al lavoro che al resto, cercate di ritagliare un po’ di tempo per voi. Per portare avanti i vostri progetti e favorire la vostra ambizione siete anche pronti a fare scelte drastiche.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Approfittate di questo fine settimana per staccare un po’ dai soliti impegni della routine. In amore è il caso che curiate maggiormente la vostra storia sia che sia nuova sia che sia di vecchia data. Magari può essere il momento di costruire qualcosa di speciale insieme come il matrimonio o una convivenza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In queste ore siete particolarmente nostalgici e sottotono. Questo deriva soprattutto dal fatto che vi sentite soli e vorreste avere una persona da amare al vostro fianco. Bene il lavoro e i progetti. Insomma, potete costruire qualcosa di davvero speciale.

