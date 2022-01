Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 22 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La tua larghezza di vedute potrebbe rivoltarsi contro di te quando ti renderai conto di essere stato troppo ottimista. Forse non hai colto un segnale o semplicemente non hai voluto dare ascolto al pessimismo di una certa persona, perché ti sentivi alle stelle.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica. Concentrati solo sulle priorità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sai bene che ritirarsi al momento è l’opzione migliore e ti stai a poco a poco rassegnando a lasciar correre senza reagire, nell’attesa di una prossima opportunità. Tuttavia, questa opzione non ti piace. Ma qualcuno della tua cerchia ti ordina di chinare il capo, per questa volta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

