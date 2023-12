Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 9 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo siete particolarmente coraggiosi e audaci, questa condizione di forza vi renderà più intraprendenti e allontanerà qualche timore di agire… tuttavia non siate avventati con le spese e cercate di risparmiare, specialmente se vi portate dietro qualche difficoltà e non navigate ancora in acque sicure dal punto di vista finanziario. Non è il momento delle “spese pazze”, meglio concentrarsi su ciò che è prioritario per poi concedersi questi “lussi” a cavallo tra Natale e l’inizio del nuovo anno!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non dovete commettere l’errore, in questa giornata ma in generale in tutto il weekend, di dire parole a sproposito o farvi risucchiare in qualche discussione/provocazione: mordetevi la lingua o, meglio ancora, allontanatevi da tutti quegli individui che vi stanno provocando problemi o magari ve li hanno causati in passato e ci state facendo ancora i conti! Il rischio di un incidente diplomatico, o di essere male interpretato soprattutto dai vostri superiori, è troppo alto e non è il caso di rischiare inutilmente. Date spazio anche all’amore, che ne dite di organizzare qualcosa di carino per la domenica?

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Chi è implicato in una questione legale o burocratica, e sta aspettando una risposta, dovrà pazientare ancora un pochino perché la notizia che attendete potrebbe farsi attendete un altro po’; ci vorranno doppia prudenza e la capacità di non esplodere, sicuramente non sarà facile perché siete stufi di aspettare e perdere tempo ma (purtroppo) sapete come funziona in Italia… Il nervosismo è palpabile e non solo per questa vicenda, c’è anche chi ha a che fare con qualche persona scorretta che vi mette i bastoni tra le ruote o vi ha fatto un brutto torto. Molto intrigante invece l’amore, puntate sulla sfera sentimentale per stare meglio in attesa di tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sta per iniziare un weekend che si profila molto promettente, sia in amore che sul lavoro: avrete la possibilità di fare progressi e recuperare il tempo perduto in entrambi gli ambiti, c’è quindi chi trascorrerà più tempo con il partner e chi invece sta dando sprint ad un progetto giunto alle sue battute finali (o nel clou). Chi ha avuto un momento di tensione con il partner, in particolare, riuscirà a correre ai ripari e magari anche a far rinascere la passione. Non è il momento di isolarsi, sfruttate queste stelle favorevoli per premere sull’acceleratore!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Permangono i dubbi in questo fine settimana, sia in amore che in generale nei rapporti con gli altri, una situazione che vi infastidisce non poco e vi disturba dagli obiettivi che volete raggiungere: la concretizzazione di un progetto, avanzare una richiesta nella speranza che venga accolta o il rinnovo di un accorto. Dovrete impegnarvi parecchio per mantenere la calma e non innervosirvi alla prima provocazione, mantenete i nervi saldi e tutto si aggiusterà da solo. Il consiglio più importante, dunque, è quello di non strafare ed evitare rischi e azzardi che rovinerebbero tutto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna in aspetto dissonante mette le cose in salita ma non fatevi abbattere, anche perché potete godere del supporto di una bella Venere: nonostante qualche possibile difficoltà, che può trasformarsi in crisi nei rapporti più in bilico, questa resta una giornata buona per fare nuovi incontri o risolvere eventuali problemi di lavoro. É vero che le stelle non sono tutte favorevoli ma la vostra capacità organizzativa rimane immutata, anzi a volte viene amplificata dalle complicazioni, e non siete del tutto bloccati. Datevi da fare senza però esagerare, meglio non strafare né rischiare troppo in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sta aumentando la vostra disponibilità nei confronti degli altri, così come la capacità di comprensione che ultimamente era venuta un po’ meno; approfittate di questa situazione per chiarire una questione in sospeso, mettere a posto un rapporto che ha avuto qualche problema e vivere meglio lontano da incomprensioni e “veleni”. Si avvicina il Natale e non è il caso di rovinare l’atmosfera con problematiche del genere… nel frattempo però non trascurate la forma fisica perché avrete bisogno di quante più energie possibili!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete in cerca di nuove idee, di intuizioni valide, di consensi e successi: questo è il periodo migliore sia per premere sull’acceleratore, se un progetto è già in piedi, o per promuovere al meglio un qualcosa a cui avete lavorato tanto e che prometterebbe benissimo! Chi è stato fermo, dunque, farebbe meglio a sfruttare questo fine settimana per rimettersi in gioco e magari andare incontro all’occasione della sua vita. Occhio alla salute, se il corpo vi manda segnali non trascurateli e magari fermatevi qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questi giorni sentite l’esigenza di tirare fuori tutto quello che avete dentro, di parlare onestamente e a cuore aperto; ci sono situazioni che non vi stanno bene, o iniziano a starvi strette, e prima di rimanere intrappolati nel “vortice dell’abitudine” intendete metterle a posto e capire che margini ci sono per intervenire. Fate bene ad essere sinceri, schietti e diretti ma attenzione a non ferire le altre persone usando parole brusche o esageratamente dure, non passate dalla parte del torto! C’è anche chi dovrà tenere a bada la sua gelosia, se ci sono dubbi sulla fiducia del partner parlatene subito e non avrete di che preoccuparvi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

É il momento di staccarsi un attimo dal lavoro, mettendo in un angolo ciò che state facendo, e concentrarsi sul rapporto di coppia: questo weekend, infatti, vi aiuterà a ritrovare una buona complicità con il partner soprattutto se ultimamente c’è stato un po’ di distacco! Non preoccupatevi per i vostri progetti che non scappano e restano esattamente lì dove li lasciate, qualche giorno di stop di certo non precluderà nulla! Siete destinati a grandi cose, soprattutto nell’ottica di un 2024 molto promettente per il lavoro, ma non date per scontato né trascurate gli affetti altrimenti potreste deluderli o rimanere soli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete molto stanchi e avete bisogno di riposare, di ricaricare le batterie in modo da tornare in pista alla grande; il rischio, al momento, è quello di chiedere troppo al vostro corpo o scaricare agitazione e nervosismo derivati dal lavoro su persone che non c’entrano nulla, come il partner, i familiari o anche gli amici. C’è una sola cosa da fare in questi casi: fermarsi, fare un bel respiro e trovare del tempo per rilassarsi. A voi in realtà basterebbe anche una giornata, dato lo stakanovismo che avete sempre dimostrato e la voglia di stare sempre sul pezzo, ma per il vostro bene è fondamentale farlo il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I nati sotto questo segno stanno per entrare in un weekend di recupero, soprattutto dal punto di vista emotivo: nelle prossime ore potreste avere intuizioni geniali che non andranno assolutamente sottovalutate, date sfogo alla fantasia e non precludetevi nulla! Via libera all’amore ora che Venere è in ottima posizione, favorite le coppie che possono organizzare qualcosa di carino (anche un bel viaggio, se possibile) o devono ritrovare la miglior intesa (anche sessuale).

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.