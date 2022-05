Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 7 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 7 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Buon fine settimana al segno dell’Ariete, un weekend in crescendo perché domenica andrà meglio di oggi, in queste ore c’è ancora un po’ di cupezza, di tensione, magari anche noia. Dovete recuperare un po’ di calma, Maggio in generale è un mese di recupero, qualche buona novità al limite vi consentirebbe di chiudere anche quello che no vi piace. Discussioni possibili tra genitori e figli.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarà molto meglio parlare in questo sabato piuttosto che vivere delle tensioni domenica, è una giornata che può regalarvi qualcosa in più. Tra l’altro se in questi giorni vi apprestate a fare un nuovo lavoro o volete iniziare un progetto abbiamo veramente belle stelle, così come sono buone le stelle dei nati Toro che devono prendersi una piccola soddisfazione sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo fine settimana va in crescendo e domenica avremo anche una bella Luna favorevole che è tornata attiva. Adesso qualcosa si muove, è più facile da gestire, per fortuna avrete una grande vitalità. In amore ci sono delle cose da dire e maggio sarà un mese che permetterà incontri, sentirete di nuovo battere il cuore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ancora questa Luna nel segno, siete una persona molto profonda e cercate questa medesima qualità anche negli altri ma non tutti capiscono questo vostro atteggiamento. Questa Luna in buon aspetto potrebbe aprire nuovi orizzonti, da qualche tempo state valutando una trasformazione della vostra vita in amore è un periodo di revisione, chi ha chiuso una storia non ha intenzione almeno per il momento di promettere amore eterno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ci sono delle novità, questo è un anno nel complesso importante, non è stato così valido nella prima parte ma adesso lo sta diventando, qui dipende da quello che fate e dalla vostra età: è ovvio che ci sono molte variabili però se avete avuto modo anche di esprimervi e farvi valere nonché lavorare ad un progetto, piano piano avrete soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ecco un sabato migliore rispetto all’inizio della settimana perché abbiamo visto che per esempio attorno a martedì e anche a mercoledì ci sono stati momenti di grande stanchezza. Adesso è importante recuperare l’amore soprattutto se per colpa di grandi preoccupazioni, anche di tipo pratico negli ultimi mesi, avete messo da parte la storia con qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci sono delle novità, tra l’altro dal punto di vista personale ed emotivo questo è un periodo che mette alla prova molte persone del segno. C’è chi reagisce con grande volontà e caparbietà e fa bene, c’è chi invece di fronte ad un ostacolo potrebbe sentirsi incapace di superarlo e questo però sarebbe un errore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Per lo Scorpione quella di oggi è una giornata interessante, poi domenica sarà sottotono, fate le cose che desiderate e ritagliatevi uno spazio di libertà. Marte in aspetto buono indica che questo è un buon momento anche per risolvere un piccolo problema, Giove è favorevole al settore delle finanze, accordi possibili. Non rimandate nulla a domani.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo fine settimana è in crescendo, abbiamo anche una domenica importante o magari sono già arrivati alcuni risultati o arriveranno dopo il 10 maggio. Dopo quasi un anno e mezzo di fermo, il vostro segno recupera, certo poi ognuno è artefice del proprio destino. Mese importante per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa giornata vivete ancora una certa flessione dell’umore oppure qualche preoccupazione, quando il Capricorno è più preoccupato o deve risolvere problemi di casa, di soldi, quando anche in amore c’è qualcosa che non va, vi chiudete in voi stessi. Le tensioni che provengono dall’esterno non dovrebbero riversarsi in un rapporto di coppia perché sarebbe un peccato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Fine settimana che aumenta di intensità per quanto riguarda la passione, il desiderio di stare con gli altri ma domenica è una giornata sottotono e da questo sabato dovreste evitare conflitti e di fare le ore piccole. Venere sta creando qualcosa di nuovo nella vostra vita, forse per sbloccare anche la vostra emotività.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa giornata sembra intrigante, abbiamo ancora un Marte importante ma cercate di non fare errori di distrazione. Le stelle questa sera sono interessanti per i sentimenti e con una persona giusta al vostro fianco potete vivere delle emozioni belle.

