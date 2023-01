Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 21 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un po’ di confusione nella tua vita, ma questo è normale perché da qualche settimana sta cambiando tutto, in casi eccezionali hai mutato riferimenti in amore, effettuato tagli drastici nel lavoro; il traguardo è fare quello che ti piace. Così, chi è bloccato per una questione legale o finanziaria inizierà a guardare il futuro con maggiore tranquillità. Consiglio, se ci sono delle cose da chiarire, di rimandare tutto a domani, in questa giornata di sabato la Luna è dissonante, da ieri senti addosso un po’ di stanchezza. Se posso darti un consiglio cerca di stare accanto alle persone più care. In questo periodo, infatti, devi fare attenzione agli amori troppo difficili, troppo lontani o impossibili; se c’è stata una chiusura non escludo un ritorno di fiamma o una nuova emozione a partire dalla seconda parte di marzo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ci sono preoccupazioni, nascono da problematiche di famiglia, in particolare se tu intendi fare una cosa ma c’è qualcuno che rema contro; oggi la Luna è favorevole, le tue parole saranno ascoltate, domani potresti invece perdere la pazienza. Avresti bisogno di avere al tuo fianco qualcuno che ti dia sicurezza, ma ultimamente è capitato proprio il contrario, sei tu che spingi tutti all’azione e comportandoti in questo modo rischi di assumerti responsabilità che non ti competono. Domenica sarà una giornata più faticosa, ecco perché se ci sono dubbi conviene affrontarli subito. Scorpione, Acquario, Leone: con questi segni i rapporti sono più problematici. Essendo governato da Venere, di solito sei un segno diplomatico, ma quando perdi la pazienza finisci per dire anche cose che non pensi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo sabato è opportuno ritrovare forza, c’è qualcosa che non va. Intendiamoci, non vivi blocchi assoluti, ma semplici amarezze; penso a chi riteneva di dover iniziare un progetto e invece sta vivendo ritardi e imprevisti, ma anche a chi deve mettere un po’ di ordine nella propria vita, soprattutto se nel 2022 ci sono stati problemi di tipo legale o finanziario. Diciamo che i nodi arrivano al pettine e Saturno inviterà da marzo ad affrontare ogni difficoltà con coraggio. Se ci sono tensioni in famiglia domenica sarà una giornata migliore per parlare. L’astrologia aiuta in questo, indica quando fare le cose e quando aspettare. I nuovi incontri sentimentali potrebbero non convincere del tutto, chi ha iniziato una storia da poco da venerdì prossimo inizierà a metterla alla prova.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi la Luna in opposizione chiede di mantenere sotto controllo le emozioni, perché potrebbe capitare per un motivo banale di sentirsi contro tutti. La buona notizia è che dalla fine del mese Venere tornerà favorevole, e quindi arriverà un febbraio migliore per quanto riguarda i sentimenti. Tutti coloro che sono soli o rimasti da tempo per conto proprio, possono quindi investire nei sentimenti già a partire dalla prossima settimana. Se ci sono problemi di un certo peso calma, l’umore non è quello giusto, meglio non dire cose sbagliate, inutile sollevare polemiche; questa giornata nasce con qualche dubbio, a livello fisico sai che dicembre è stato pesante, ora devi recuperare e seguire direttive e prescrizioni ben precise.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche tu, che sei forte e coraggioso per natura, puoi vivere giornate di calo. Abbiamo visto che di recente c’è stato un momento di agitazione, e domenica nascerà con la Luna opposta. Questa di sabato sembra essere una giornata un po’ particolare, anche per quanto riguarda il lavoro e i rapporti in famiglia. Se ci sono persone che hanno creato delle difficoltà nella tua vita, devi cercare di risolvere questi disagi. Il dubbio è se continuare ad avere rapporti con persone che non stimi oppure fare buon viso a cattivo gioco. E’ probabile che tu abbia un dubbio sulla prosecuzione di un rapporto di lavoro, ma di questo si parlerà tra marzo e maggio. Va detto dire più ti arrabbi, più ti affatichi, è peggio è. L’amore riprende quota dal 27, ma se una persona ti ha deluso o non sembra proprio dalla tua parte, è inutile insistere. Ora vuole avere attorno persone valide.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sabato interessante, anche per fare progetti futuri. Quelli che oggi hanno la possibilità di chiarire alcune situazioni familiari, avvicinarsi a una persona per chiarire un problema d’amore, possono parlare liberamente. Sei pieno di pensieri e avresti bisogno di riorganizzare tutta la tua vita. Spesso quando hai dubbi preferisci rimanere in solitudine, capire esattamente cosa desideri in modo da non esporti in maniera sbagliata. I rapporti con Gemelli e Sagittario sono stati più confusi di recente. Questa sera potresti notare un calo delle energie, per cui consiglio di ripararsi dal freddo, di fare le cose con calma e di non strapazzarsi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ci sono progetti importanti in ballo, ma anche spese di rilievo; penso a coloro che devono o vogliono cambiare casa, dovranno rimettere in gioco un contratto, parlare di un affitto, di questioni legali. Il fatto che Giove sia in opposizione consiglia di fare tutto con molta calma, o magari addirittura di rimandare ogni scelta da maggio in poi. Non escludo che un cambiamento, un processo in corso, abbia bisogno di almeno tre mesi per essere completato; spese per lavori, bisogna sistemare qualcosa. È probabile quindi che i primi mesi di quest’anno siano convulsi, agitati proprio perché stai portando avanti una sorta di rivoluzione personale o familiare. Anche se sei attratto dalla trasgressione, alla fine non riesci a vivere bene in una condizione di disagio, quindi bene essere chiari in amore se ci sono state delle difficoltà soprattutto a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione è un segno profondo, emotivo, spesso estremamente critico nei confronti di se stesso; ecco perché talvolta sembra addirittura difficile trovare un giusto equilibrio. Il tuo modo per schivare gli scherzi del destino è quello di diventare un po’ dissacrante nei confronti della vita, di prendere tutto in maniera apparentemente molto ironica; ma sai benissimo che ogni piccolo conflitto dentro di te può invece aprire delle vere e proprie voragini emotive difficili da colmare. Se in amore ci sono state tensioni questa giornata aiuta a parlare chiaro, mentre metto in guardia dalla fatica che potrebbe essere protagonista della giornata di domani; già questa sera potresti sentirti un po’ sottotono. Recupero in amore e nelle amicizie da venerdì 27, ne parlerò. Sul lavoro quello che stai facendo adesso potrà cambiare entro maggio. Alcuni programmi non saranno convalidati o ripetuti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Molti sentono il bisogno di liberare la mente, lo spirito, di stare meglio. E questo cielo mi piace perché libera le emozioni positive, spinge anche a eliminare ciò che è diventato superfluo nella vita. Sono quindi da rivalutare le amicizie, importanti i rapporti che nascono ora. Se una storia ha fatto il suo tempo, oppure c’è una persona che non ti capisce penso proprio che entro la fine di questo mese vorrai chiarire come stanno le cose. Pare il momento giusto per farti avanti e vivere delle belle sensazioni, liberandoti di un peso perché non saranno pochi i Sagittario che decideranno di chiudere percorsi per aprirne altri.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi la Luna si trova nel tuo segno zodiacale e porta una bella carica di energia, capacità di reazione. Presto arriverà Saturno a supportare la tua immagine, poi anche Giove; quindi non devi prendertela se questi inizi di anno sono confusi, non sei tu ad avere le idee poco chiare, sono le persone attorno che parlano spesso a vanvera o non seguono le tue direttive. Qui non si mette tanto in discussione quello che stai facendo, ma con chi lo stai facendo! Devo ribadire quello che ho detto a inizio anno: se i tuoi soci e collaboratori non valgono potresti pensare ad un giro di boa entro pochi mesi. Oggi e domani un po’ di stanchezza si fa sentire. Tuttavia resti sempre uno dei segni più forti e promettenti del 2023.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il segno dell’Acquario rappresenta nell’astrologia l’amicizia, la confidenza, la socializzazione. L’Acquario parte per nuove iniziative solo quando ne è convinto. Non sopporta imposizioni. Venere sarà nel segno per qualche giorno. Probabile che nel corso degli ultimi tempi ci siano stati dei momenti di tensione, vissuti soprattutto da coloro che pensano, a torto o a ragione, di essere stati bloccati nel lavoro, come se ci fosse un piano studiato a tavolino per limitare una certa espansione. Meglio programmare una domenica libera, serena, piacevole accanto a persone intelligenti; Luna e Venere saranno nel segno, si liberano emozioni positive nel corso delle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Guardando il cielo delle prossime settimane si potrebbe dare il nulla osta alle belle emozioni! È un sabato sì per le sensazioni che provi: i nuovi amori confermati nel mese di gennaio saranno importanti anche a febbraio. Chi ha una storia valida può addirittura pensare a un figlio, a una casa, a una bella opportunità da sviluppare entro metà anno, e i separati non devono continuare a pensare al passato, perché nei prossimi mesi potrà nascere una bella occasione, un modo di riscattarsi. Una persona in casa non è serena ma tu avrai la forza di aiutarla a superare un periodo complesso. Le emozioni migliori da venerdì 27, quando Venere inizierà un transito nel segno che finirà il 20 febbraio, quello sarà il periodo migliore per parlare di progetti familiari, di sentimenti, nuovi amori e progetti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.