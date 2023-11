Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 18 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La situazione generale è buona, ma resta qualche conflitto in amore. Abbi più cura per il tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Concediti presto una pausa in amore: qualcosa deve essere chiarito. Attenzione alle malelingue.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Usa l’immaginazione per ottenere il massimo. Fai scelte più coraggiose, senza pensare al passato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi sei malinconico e un po’ teso. Mantieni la calma sul lavoro. Qualche problemino di salute, non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Giornata positiva per le cose pratiche. Incertezze negli affetti, sul più conciliante in casa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Rifletti sui cambiamenti da fare. Questa sera cerca di rilassarti. Prossimi giorni validi per incontri o prove d’esame.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fase vantaggiosa in amore: potrai chiarire alcuni dubbi. Novità se aspetti delle risposte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

nuovi impegni richiedono molta fatica, ma presto ti daranno grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Saprai fare una scelta decisiva su tutte le questioni più importanti che coinvolgono sia la famiglia che gli affetti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Attenzione ai rapporti con le persone, ti sentirai molto agitato. Tensioni alla schiena e al collo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo sabato, fidati del tuo intuito sulle questioni di lavoro. Ancora perplessità in amore: c’è forse un ritorno di fiamma?

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Evita discussioni e polemiche con colleghi e collaboratori. La gelosia fa riaffiorare qualche dubbio.

