Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 18 giugno 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 giugno 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Giornata buona quella di oggi, il fine settimana parte bene e dalla prossima anche Venere torna favorevole. E’ un cielo che permette di vedere un orizzonte a colori, magari già c’è stata una riconferma, sentimenti che premiano e soddisfazioni anche di famiglia per chi ha qualche anno in più.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se c’è un problema sarà meglio risolverlo domani, la giornata di oggi appare confusa e un pochino agitata, attenzione soprattutto se questi eventuali problemi riguardano la casa o i rapporti con gli altri oppure ci sono ancora delle piccole sfide che non sono state vinte. Il vostro impegno negli ultimi mesi è stato quello di tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata che viaggia con mille pensieri per la testa, quindi via libera all’azione e alla parola e non dimenticate che adesso la parola è importante, confrontarvi e parlare aiuterà in amore. La posizione di Mercurio nel vostro cielo insieme al Sole indica la voglia di andare avanti e scoprire opportunità, progetti. Un oroscopo che impegna ma può regalare qualche soddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Negli ultimi due mesi avete avuto problemi per cui state cercando di risolvere le cose, soprattutto domenica è una giornata che in qualche modo rassicura, il periodo rimette in gioco e qui vengono chiamati in causa i cuori solitari del segno. Se ultimamente un progetto è saltato o avete dovuto rinunciare a qualcosa a cui tenevate, non arrabbiatevi perché a tutto c’è una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il Leone oggi come è un po’ sottoposto a stress, capitano delle giornate in cui non potete dare il massimo ma siete sempre sulla cresta dell’onda ed è impossibile regolare il vostro grande desiderio di rimettere tutto in gioco, avete in mente l’idea di fare grandi cosi, oggi non fate le ore piccole, stanchezza in agguato.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cari nati Vergine questa sera potreste sentirvi particolarmente stanchi, arrivate alla domenica sempre esausti. Oggi comunque ci sono delle stelle abbastanza interessanti e se proprio avete impegni cercate di non stancarci esageratamente, l’amore è ancora protetto da queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avrete bisogno in questo periodo di un po’ di relax dopo impegni pesanti, molti hanno dimenticato quello che avete trascorso anche a livello fisico. In questo fine settimana se avete a fianco una persona che capisce davvero i vostri reali sentimenti è meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi siete ancora un po’ turbati però si va verso una domenica migliore, piccoli scontri in casa, forse volete fare una cosa, forse dovete recuperare nello studio o sul lavoro. Questo è un momento in cui vorreste che gli altri si fidassero un pochino di più di voi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Bello questo giorno di sabato, meno tonica la domenica quindi qualsiasi cosa abbiate da fare o dire, programmate entro queste ore un incontro. Avere Marte favorevole aiuta e Giove porta nuove occasioni. Se un amore è in crisi dalla prossima settimana bisognerà attuare una sorta di rete di sicurezza per tenerlo in piedi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stelle interessanti per un fine settimana in crescendo, domenica sarà una giornata utile per gli incontri, per le relazioni, quello che fate al momento può portarvi lontano. Peccato per questa situazione di nervosismo che ogni tanto dovete contenere, forse perché vi sareste aspettati qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questo fine settimana produce un effetto importante per le relazioni però se c’è qualche dubbio ricordate che la prossima settimana sarà ancora migliore. Buone speranze quindi per i cuori solitari già da lunedì prossimo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Iniziate a programmare un confronto, se c’è qualcuno che non vi va a genio allontanatelo ed evitte problemi. In amore attenzione con un ex o con una persona attualmente al vostro fianco che non vi sembra più come prima.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.