Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 8 luglio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 luglio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi è una giornata positiva. Sul lavoro arriveranno delle buone proposte, ma non devi accettare tutto, cerca di selezionare. Buone notizie anche per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere è ancora dissonante e per le coppie di lunga data è arrivato il momento di recuperare un po’ di intimità! In campo lavorativo ci saranno delle situazioni intriganti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi sei un po’ stanco, ma in questi giorni potresti fare incontrare persone destinate a cambiare la tua vita. Saturno è contrario, cerca di rivedere qualcosa sui metodi di lavoro, ma sii cauto nei giudizi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Luna favorevole nel segno. Sul lavoro dovrai affrontare qualche discussione, ma alla fine ne uscirai vincente. Non arrabbiarti troppo, concentrati nel portare avanti tutti i progetti positivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Si prospetta una giornata favorevole ai sentimenti. Ti consiglio di evitare scontri diretti. Sul lavoro ti toccherà sistemare alcuni conti rimasti in sospeso da un po’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi ti senti molto impaziente, stanco e privo di energie. Sul lavoro sii prudente, in ogni caso un po’ di relax non ti farebbe male.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Chi vive una storia d’amore molto importante potrebbe lasciarsi andare a qualcosa di trasgressivo con il suo partner. Sul lavoro si prospetta una giornata molto interessante, ti consiglio di giocare tutte le carte che hai a disposizione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

È tornata la capacità di azione e oggi ti senti molto comprensivo. Sul lavoro in arrivo dei cambiamenti negli accordi e nei contratti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Fatti scivolare le cose addosso. I problemi che stai vivendo non dipendono da te ed è per questo che sei ancora più arrabbiato. Sul lavoro sei un po’ confuso, meglio rimandare i tuoi impegni alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi avrai tante soddisfazioni e ti senti pronto ad affrontare i problemi. Sul lavoro sarà una giornata facile, ma non abbassare la guardia. Ultimamente non riposi bene, cerca di rilassarti e vedrai che andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa potrebbe essere la tua giornata fortunata e potresti anche ricevere una bella proposta. Anche sul lavoro arriveranno delle piccole soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le storie d’amore nate da qualche mese hanno dei picchi di passionalità. Sul lavoro torna la positività, ma non metterti contro qualcuno che potrebbe aiutarti in futuro. Ultimamente non riesci a dormire bene per l’ansia e l’agitazione.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.